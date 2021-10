Replica Grande Fratello Vip 2021, 11a puntata/ Lite Carmen vs Katia il momento top, come vederla in streaming

Si è conclusa ieri sera l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che come sempre ha avuto al suo interno momenti ancora impressi nella mente degli spettatori: il primo è stato sicuramente quello tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli che ha accompagnato tutta la fine della puntata. Le due donne hanno mostrato chiari segni di odio accusandosi a vicenda di essere una pettegola e di sparlare l’una dell’altra con le altre concorrenti. Tutto è partito da un’apparentemente innocua nomination della cantante alla ballerina e durante la motivazione di Katia, Carmen non ci ha visto più dalla rabbia e ha accusato la sua coinquilina: “Sei una donna di una certa età, smettila”. La lite non si è conclusa all’interno delle nomination, ma è continuata anche ben oltre la fine della puntata rendendo più ampia la frattura tra le due concorrenti.

Un altro momento emozionate avvenuto durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 vede come protagonista sempre la cantante Katia Ricciarelli che ha avuto l’occasione di rincontrare il suo amato cane Ciuffy che fa compagnia alla donna fuori dalla casa. Il momento tra Katia e Ciuffy ha fatto commuovere tutti i concorrenti all’interno della casa che hanno visto con i loro occhi la personalità di Katia, all’interno della casa rude e schietta, cambiare radicalmente nei confronti del suo amico peloso.

Grande Fratello 2021: nell’undicesima puntata Alfonso Signorini fa chiarezza sulle coppie della casa

Un momento di commozione e di umanità e stato offerto durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 anche dalle tre Princess quando Alfonso Signorini ha voluto parlare apertamente con Lucrezia di quanto accaduto durante la sua adolescenza sulla sua brutta esperienza con il revenge porn, anche questo momento ha commosso tutti, le tre sorelle in primis che hanno ricordato un triste momento della loro vita dal quale sono uscite tutte più forti, a coronare questo momento anche una lettera della madre delle tre ragazze che ha voluto spronarle a vivere la loro esperienza all’interno della casa con leggerezza divertendosi. Anche questo momento di sensibilizzazione a questa tematica che affligge tante ragazze come Lulù tutti i concorrenti sono apparsi scossi e hanno cercato di tirare su il morale della loro compagna, tutti tranne Manuel Bortuzzo, che ha preferito restare in disparte in silenzio.

Non solo momenti impegnati o commoventi, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza in merito alle coppie nate all’interno della casa in particolare sulle relazioni tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. In entrambe queste relazioni gli uomini sembrano molto più intraprendenti delle donne che invece preferiscono fermarsi a riflettere, in particolare Miriana Trevisan, nonostante le continue insistenze e dimostrazioni di affetto da parte di Nicola Pisu, preferisce temporeggiare e magari continuare a conoscere il ragazzo fuori dal contesto televisivo, mentre Sophie ha ammesso apertamente di non fidarsi troppo di Gianmaria e della sua insicurezza su tema relazioni, infatti il ragazzo da quando è entrato nella casa è stato al centro di diverse vicende sia con alcune concorrenti che con la sua ragazza all’esterno della casa e questo atteggiamento gli è valso il soprannome di “Latin lover della mutua” da parte di Katia Ricciarelli. La puntata andata in onda lunedì 18 ottobre è visibile interamente sul sito di Mediaset Infinity.



