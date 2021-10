Replica Grande Fratello Vip 2021, 12a puntata in streaming/ Raffaella Fico vs Soleil, scoppia caso Cipriani

Grande Fratello Vip 2021, i 5 momenti principali della dodicesima puntata

Venerdì 22 ottobre, in prima serata su canale 5, è stata trasmessa la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. E’ stata una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. In primo piano c’è sicuramente l’eliminazione di un’indiscussa protagonista come Raffaella Fico nonchè rivale di Soleil Sorge. Il momento della sua eliminazione è stato condito dall’ultimo scontro con Soleil Sorge. Quest’ultima non ha nascosto la propria felicità per l’eliminazione di Raffaella che, prima di uscire dalla porta rossa, si è scagliata contro l’influencer. “Sono molto convinta perché ha tirato lei per prima fuori cattiveria, rabbia. Lei piange non mi emoziona, non mi arriva al cuore, altre persone le vedo e sto male insieme a loro. Per me è finta, io le riconosco le persone vere”, ha detto Raffaella.

Miriana Trevisan, Patrizia Mirigliani la fa piangere:"Mi fatta solo corteggiare"/ Nicola Pisu tutto finito?

Momento molto emozionante è stato poi quello che ha regalato Soleil Sorge che ha raccontato la perdita del suo primo amore svelando di essersi sentita in colpa per diverso tempo per non essere riuscita ad aiutarlo ad uscire dalla dipendenza dalla droga.

Grande Fratello Vip 2021: le emozioni di Manuel Bortuzzo e l’entusiasmo di Francesca Cipriani

Uno dei momenti che ha divertito maggiormente il pubblico è stato quello che ha visto come protagonista Giucas Casella che ha incontrato il fratello Concetto. L’affetto che lega i due fratelli ha conquistato non solo gli altri concorrenti, ma anche i telespettatori. Un altro momento imperdibile è stato l’abbraccio tra Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi che ha avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Tra urla e baci passionali, la Cipriani ha lasciato nuovamente senza parole tutti.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, PAGELLE 12A PUNTATA/ Nicola Pisu-Miriana Trevisan serata no

Infine, uno dei momenti più belli è stato l’ingresso di Manuel Bortuzzo nella love boat dove si è lasciato andare all’emozione trovandosi davanti il pianoforte. Felice per la sorpresa ricevuta, Manuel ha poi ha fatto venire la pelle d’oca al pubblico e ai suoi coinquilini suonando River Flows in You di Yiruma.

Come vedere la replica della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021

Chi non ha potuto vedere la dodicesima puntata del Grande Fratello vip 2021 può recuperarla grazie alla replica, in onda questa sera, a partire dalle 21.10 su La5, canale 30 del digitale terrestre. Inoltre, la replica è già reperibile online sul sito ufficiale del reality e su Mediaset Play. Per vederla basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

Paolo Bonolis "Sonia Bruganelli al Gf Vip? Guardo poco"/ "Adriana Volpe e Magalli..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA