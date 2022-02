Replicas/ Su Rai 2 il film di fantascienza con Keanu Reeves

Replicas, film su Rai 2 diretto da Jeffrey Nachmanoff

Replicas vain onda oggi, 2 febbraio 2022, su Rai 2 a partire dalle ore 21,20. La regia fu affidata al newyorkese Jeffrey Nachmanoff. Protagonista di ‘Replicas’ uno degli interpreti migliori in contesti di fantascienza: Keanu Reeves. Per l’attore nato in Libano, anche se in realtà la sua cittadinanza è canadese, ‘Matrix’ e tutta la saga è stata un’ottima scuola, uno degli interpreti più sensibili del cinema moderno. Si tratta sicuramente di un film di fantascienza tipico e adatto soprattutto per un pubblico medio.

Replicas, la trama del film: il soldato perfetto

Leggiamo la trama di Replicas. La voglia di creare il soldato perfetto è uno degli obiettivi di sempre della ricerca nelle Forze Armate. Così succede che William Foster e Ed Whittle stiano lavorando sul progetto di trasferire il cervello e le capacità mentali di un soldato deceduto, la cui forza era davvero imponente, nella scocca di un androide. Il gioco è pericoloso, ma sarà ancora più pericolosa la decisione di William Foster di riportare in vita la sua famiglia deceduta in un incidente.

