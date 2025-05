Secondo una analisi Consob le azioni degli italiani registrano una crescita importante. I cittadini sembrano essere più propensi a capitalizzare i propri risparmi, al fine di poter racimolare un gruzzoletto da poter accantonare nel lungo termine alla propria pensione.

Rispetto a quasi due anni fa, nonché al 2023, i valori a titolo di investimenti nelle società negoziate o quotate in borsa nel capoluogo meneghino (Milano), avrebbe ottenuto un buon +20,8%. Ma i titoli azionari non sono gli unici valori in crescita, dato che anche sui fondi d’investimento si prospetta un rialzo, il +11,5%.

Dal report Consob gli investimenti in azioni crescono

Il Consob ha evidenziato una crescita importante sulle azioni ma anche sulle obbligazioni sottoscritte dagli investitori privati. I motivi sarebbero riconducibili al nuovo e recente taglio sui tassi di interesse, che avrebbero prospettato dei rendimenti medi più alti.

L’analisi si estende e giustifica il maggior investimento sui titoli grazie a svariati motivi: dal maggio volume di affari alla sottoscrizione di più premi assicurativi, specialmente prodotti finanziari specifici a copertura dei propri investimenti.

Sempre più investitori hanno deciso – già dall’anno scorso – di compiere più movimenti per conto proprio (ben il 74,5% di cittadini), mentre il 10% ha aumentato gli ordini sui titoli e sulle obbligazioni, ed infine un altro 10,1% ha piazzato più prodotti finanziari sul proprio portafoglio.

Premi assicurativi “innovativi”

Altra crescita sui premi emessi dagli intermediari autorizzati dall’organismo Consob, che in qualche modo hanno rivoluzionato le polizze “standard”. Grazie alle recenti e innovative proposte “unit linked“, si è appurato l’ottenimento del +33,5% di sottoscrizioni.

I contraenti o potenziali tali, hanno la facoltà di sottoscrivere queste assicurazioni che possono durare a vita oppure soltanto per specifici periodi. Lo scopo è di tutelare l’andamento di un prodotto ben preciso, che dipende dal portafoglio dell’investitore, che può riguardare le valute, le capitalizzazioni sull’inflazione o un paniere di azioni e titoli.