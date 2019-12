Repubblica Ceca, sparatoria in ospedale: 6 morti/ Ostrava, foto del killer in fuga

La Repubblica Ceca vive ore di tensione dopo la notizia della sparatoria arrivata questa mattina poco dopo le ore 7 dalla città di Ostrava, nel nord-est del Paese a circa 300 chilometri da Praga sul confine con la Polonia: un uomo è entrato nell’ospedale Policlinico della cittadina e ha iniziato a sparare all’impazzata all’interno dei reparti del Faculty Hospital seminando il panico e purtroppo anche una violenta scia di sangue. Sono 6 i morti e almeno 2 i feriti secondo quanto riportato dalla Polizia ceca, ma soprattutto il sospettato non è stato braccato e si trova tutt’ora in fuga; il presidente della Regione Moravia-Slesiana Ivo Vondrák ha commentato allarmato invitando la cittadinanza a seguire le indicazioni della Polizia sui principali canali social. Poco fa anche il Ministro della Salute della Repubblica Ceca, Adam Vojtech, ha confermato che i morti sono 6 e i feriti ancora tutti da verificare all’interno dell’ospedale universitario della terza città più grande del Paese boemo.

REPUBBLICA CECA, SPARATORIA IN OSPEDALE: IDENTIKIT DEL SOSPETTO

Proprio dai social sono arrivate però le prime indicazioni sul possibile sospetto ricercato dalla polizia: si tratta di un uomo giovane alto circa un metro e ottanta e con addosso una giacca rossa. La prima foto-identikit è stata diffusa dagli agenti di sicurezza e inquadra il principale sospettato dalle immagini di sicurezza interne dell’ospedale: la Polizia stessa però avverte «sono in corso tutte le verifiche come anche altre possibili ipotesi e sospettati. Chiediamo collaborazione e cautela a tutti i cittadini». Al momento ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, resta solo certo che il killer sia in fuga e l’intera polizia ed esercito della zona sono sulle sue tracce praticamente da poco dopo la sparatoria nell’ospedale Policlinico di Ostrava. «Chi ha qualche informazione da fornire ci contatti», è l’ulteriore messaggio diramato dalle forze dell’ordine.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019





