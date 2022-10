Repubblica in sciopero contro direttore Maurizio Molinari/ “Indignati” cos’è successo

Bufera a Repubblica per le dichiarazioni rilasciate dal direttore Maurizio Molinari in un’intervista a Prima comunicazione. I giornalisti sono saliti sulle barricate e hanno indetto uno sciopero. «L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di Repubblica è incredula e indignata per le dichiarazioni del direttore Maurizio Molinari che costituiscono una grave offesa all’intero corpo redazionale, di cui vengono sminuiti l’impegno e la professionalità», si legge sul sito del quotidiano. A farli arrabbiare è stato il passaggio in cui Molinari ha parlato di «spallata digitale» al giornale, che continua ad essere in crisi di vendite.

Infatti, Repubblica non riesce a recuperare con l’edizione cartacea quella fetta di lettori andata persa negli ultimi anni. «È prevista una continua indicizzazione dei contenuti, per intervenire rapidamente e costruire un’offerta informativa in linea con le preferenze dei lettori», ha dichiarato il direttore nell’intervista. Ma la redazione non ci sta e si è fatta sentire, annunciando uno sciopero. «L’assemblea indice una giornata immediata di sciopero che investirà l’intero corpo redazionale e tutte le piattaforme informative, secondo le modalità decise dal Comitato di redazione».

PERCHÈ GIORNALISTI REPUBBLICA CONTRO MAURIZIO MOLINARI

Pertanto, il quotidiano Repubblica domani, sabato 29 ottobre, non sarà in edicola e il sito «non verrà aggiornato fino alle ore 19 dello stesso giorno». Dunque, l’indiscrezione lanciata da Dagospia sullo sciopero dei giornalisti di Repubblica si è rivelata vera. La redazione non avrebbe apprezzato in particolare la scelta del direttore Maurizio Molinari di affrontare la questione in un’intervista prima che con loro. «Un sommario Piano di riorganizzazione editoriale viene raccontato in un’intervista a una rivista di settore senza che sia mai stato presentato, nei suoi dettagli e nelle sue implicazioni, prima al cdr e poi alla redazione, come invece le corrette procedure sindacali imporrebbero».

Peraltro, la richiesta al direttore Maurizio Molinari di presentare in assemblea il suo Piano perché poi venga votato, «è stata dunque ignorata». Inoltre, la redazione di Repubblica «si oppone categoricamente al trasferimento da Roma a Milano della redazione di Affari&Finanza». I giornalisti di Repubblica, in protesta contro il direttore Maurizio Molinari, hanno deciso di non firmare «i loro contenuti editoriali di qualsiasi tipo e su qualsiasi piattaforma informativa fino a quando non riceveranno risposte concrete e convincenti, in assemblea e nelle sole sedi deputate al confronto».











