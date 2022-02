Repubblica “Lancia*azzi all’Ucraina”/ Ma è bufala: “Abbiamo temuto errore ma…”

L’invio da parte della Germania di 400 lanciarazzi in Ucraina è diventato un caso in Italia che ha visto suo malgrado protagonista il quotidiano Repubblica. In realtà, è bene precisarlo subito a scanso di equivoci, immotivatamente. Bisogna, dunque, fare un passo indietro per capire cos’è successo. Sui social è cominciata a circolare una immagine di uno screenshot della “diretta” online del quotidiano sulla guerra scatenata dalla Russia. La lettera “r” in lanciarazzi era in realtà sostituita da una “c”, un presunto refuso.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO SALUTE 28 FEBBRAIO/ 207 morti, 17981 casi, positivi 9%

Dagospia ha lanciato la notizia, parlando di “sfondone” nell’aggiornamento live e riportato alcuni tweet sui social, dove quello screenshot è diventato virale. Ci ha fatto un articolo anche Gianluigi Paragone sul suo blog, salvo poi cancellarlo. Questo perché nel frattempo Repubblica ha pubblicato un post sui social per smentire quanto era emerso nelle ultime ore e per ricostruire l’accaduto.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi, lunedì 28 febbraio 2022

REFUSO FAKE: LA SMENTITA DI REPUBBLICA

«Sta circolando da oltre 24 ore un falso screenshot di Repubblica con un presunto refuso in un nostro articolo, refuso che non c’è mai stato», ha twittato Repubblica dal suo account ufficiale. Il quotidiano ha spiegato di aver eseguito delle verifiche sui propri sistemi per verificare tale circostanza. «Fa sorridere e abbiamo anche temuto di averlo scritto per errore, ma non è stato così», ha concluso Repubblica facendo anche dell’ironia su quanto accaduto.

Forse proprio per questo Paragone ha deciso di oscurare il suo articolo. Sta di fatto che la vicenda ha strappato sorrisi sui social, ma considerando che situazioni di questo tipo generano anche delle critiche nei confronti dei giornalisti, è bene dunque precisare che non c’è stato alcun errore. Una bufala o più semplicemente uno scherzo, di quelli che circolano spesso sui social.

TERREMOTO OGGI GENOVA M 3.4/ Ingv ultime notizie: epicentro sisma vicino Borzonasca

Sta circolando da oltre 24 ore un falso screenshot di Repubblica con un presunto refuso in un nostro articolo, refuso che non c’è mai stato (abbiamo verificato sui nostri sistemi). Fa sorridere e abbiamo anche temuto di averlo scritto per errore, ma non è stato così pic.twitter.com/Rlb6ycsGHz — Repubblica (@repubblica) February 28, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA