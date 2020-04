Repubblica: Molinari nuovo direttore, subentra a Verdelli/ Rumors, Giannini-La Stampa

Pubblicità

E’ il giorno del consiglio di amministrazione di Gedi e arrivano importanti indiscrezioni sul futuro del gruppo editoriale. Il presidente dell’impresa sarà John Elkann ed è prevista una girandola di direttori. Come riportano i colleghi di Prima Online, ci sarà un cambio alla guida di Repubblica: a poco più di un anno dal suo insediamento, Carlo Verdelli lascerà il posto a Maurizio Molinari. Adnkronos fa sapere che è stato lo stesso Verdelli a sancire l’addio al quotidiano, mentre non sono ancora arrivate conferme sul suo sostituto. La poltrona vacante de La Stampa (e dei giornali locali) verrà occupata da Massimo Giannini, attuale direttore di Radio Capital.

Ma non è di certo finita qui. Secondo quanto riporta Dagospia, Elkann ha scelto Mattia Feltri come nuovo direttore de l’Huffington Post, dove prenderà il posto della dimissionaria Lucia Annunziata. Il portale evidenzia inoltre che Feltri continuerà a scrivere la rubrica sul quotidiano piemontese. Marco De Benedetti, Carlo Perrone e Giacaranda Caracciolo faranno parte del consiglio di amministrazione di Gedi, che verrà arricchito nel corso delle prossime ore con profili di statura internazionale. Per quanto riguarda chi “guiderà la macchina”, spiega Prima Online, il prescelto è il manager Maurizio Scanavino, che già da dicembre aveva assunto l’incarico di Direttore Generale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA