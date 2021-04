Requiem di Verdi/ Diretta streaming video 18 aprile: Riccardo Muti dirige orchestra

REQUIEM DI VERDI, RICCARDO MUTI E UN CAST DI RILIEVO

La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Muti a Palermo, sarà trasmessa in streaming nella giornata di oggi, domenica 18 aprile, alle 20. Come riporta l’agenzia ANSA, il concerto, registrato dopo una settimana di lavoro in Sicilia, dal 21 al 27 marzo, con le compagini artistiche del Teatro Massimo, resterà disponibile online per sessanta giorni sul portale telematico www.teatromassimo.it, in collaborazione con RMMUSIC – riccardomutimusic.com.

Muti ha commentato così l’appuntament0: “Un Requiem che sfida l’impossibile per dire al mondo che siamo vivi. Nonostante le restrizioni anti-Covid e il lungo periodo di inattività legato alla pandemia, ho scoperto un teatro in pienissima forma, un’eccellente orchestra, un eccellente coro, preparato dal Maestro Visco, e un ambiente estremamente professionale, di classe, degno della grande tradizione siciliana”. Per Muti, “tornare dopo tanti anni in un teatro del Sud, uno dei più grandi al mondo, così in ottima forma, mi spinge alla possibilità di un ritorno al Teatro Massimo per fare musica per il pubblico in presenza, probabilmente con un’opera, per la prima volta a Palermo. Lo streaming va bene temporaneamente ma dobbiamo tornare assolutamente al teatro vivo, come ci è stato tramandato per millenni”.

REQUIEM DI VERDI, COME SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING IL CONCERTO

La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, suonata dall’orchestra diretta eccezionalmente da Riccardo Muti al Teatro Massimo, godrà della presenza e del talento di un cast di solisti di rilievo assoluto. A fornire i loro nomi è stata l’agenzia ANSA: si va da Francesco Meli, tra i tenori italiani più acclamati, sempre più presente sui palcoscenici dei principali teatri d’opera del mondo, al soprano libanese Joyce El-Khouri, cresciuta tra Canada e Stati Uniti. Spazio, poi, anche al mezzosoprano Martina Belli, “che torna al Teatro Massimo dopo avere interpretato la Maddalena del Rigoletto diretto da John Turturro nel 2018” e al basso Riccardo Zanellato, vincitore dell’Oscar della Lirica 2019 e uno dei più abili interpreti del repertorio musicale di carattere verdiano.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DEL REQUIEM DI VERDI



