“Reset senza capire errori, antico errore”/ Gotti Tedeschi “Così problemi più grandi”

Ripartire da zero può essere utile, ma senza perdere di vista il passato e purché si capiscano gli errori commessi. Altrimenti si è destinati a fallire di nuovo. Ne è convinto Ettore Gotti Tedeschi, che sulle colonne de La Verità ne parla spiegando che «azzerare errori e modelli passati considerati inadeguati, riavviando così nuovi modelli, ma prescindendo dalle cause degli errori dei modelli precedenti» è la conferma che l’uomo si sente superiore a qualsiasi legge e ordine naturale. Così siamo entrati nell’epoca dei Reset continui, che sono pure necessari per affrontare gli errori, i quali però non vengono riconosciuti. «La tendenza a disconoscere queste cause sta nel fatto che molte sono di origine morale, riferite appunto a leggi o ordini naturali», spiega l’ex banchiere Ior.

Visto che domina il relativismo che di morale non vuole sentire neppure parlare, per correggere gli errori non si analizzano le cause: si procede con un reset, appunto. Il paradosso evidenziato dall’ex presidente Ior è che spesso ad avviarlo è chi «ha concorso a creare le condizioni per la correzione, cioè gli errori passati».

IL PROBLEMA DEL RESET SENZA CAPIRE ERRORI E CAUSE

C’è un altro aspetto, ancor più importante, che non dobbiamo sottovalutare e che, infatti, Ettore Gotti Tedeschi evidenzia. «Un Reset che prescinde dalle cause e origini del problema rischia di creare nuove contraddizioni e conflitti», scrive su La Verità. Fa anche un esempio, citando il conflitto decisionale su tre fattori che sembrano inconciliabili: natalità, ambiente e crescita-decrescita economica. Da un lato ci si lamenta dell’inverno demografico, dall’altro dei troppi abitanti che «consumano» l’ambiente, quindi le nascite vanno frenate. Tutti riconoscono che va risolta la crisi economica e assorbito il debito, ma chi sostiene l’ambientalismo neomalthusiano spinge per una decrescita felice. «Chissà quale Reset verrà proposto in proposito, ben sapendo che se si sbaglia in questa scelta saranno necessari ulteriori Reset, necessariamente sempre più utopistici e sempre più lontani dalle vere soluzioni», scrive allora l’ex numero uno dello Ior. Ignorare le cause dei problemi senza agire sugli effetti, peggiora i problemi anziché risolverli. Per fermare la “moda” dei Reset l’uomo deve ritrovare saggezza anziché continuare a considerarsi un superuomo che come un bambino per comporre un grande puzzle butta tutto all’aria non riuscendoci, sperando che si componga poi da solo. «Dovremmo affrontare questo problema perché non escludo affatto che qualcuno stia pensando di resettare definitivamente persino la Genesi e la Rivelazione», conclude Ettore Gotti Tedeschi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA