Resident Evil 4 Remake/ Aggiornamento prima dell’uscita: che cos’è?

Il titolo Resident Evil 4 Remake uscirà a metà marzo. Nel frattempo, sappiamo prima del D1, che è uscita una nuova patch (aggiornamento), così come è stato dichiarato dai giocatori che hanno pre–installato il gioco e che hanno effettuato il pre–ordine.

L’aggiornamento è rinominato 1.02, ma non sembrerebbe – stando alle indiscrezioni – un update importante per il gioco, o meglio, che non apporta modifiche al titolo stesso, se non delle “correzioni di alcuni bug“. Questo è tutto ciò che sappiamo al momento, il team con alta probabilità attende il dayone per evitare spoiler.

Samsung Galaxy S23/ Addio ai chip personalizzati, cos'è successo?

Resident Evil 4 Remake: cosa sappiamo sul titolo

Resident Evil 4 Remake uscirà il 24 marzo del 2023. L’update 1.02 pesa 4 GB, e questo confermerebbe quanto detto in precedenza: la patch non presenterà nessuna grossa novità, se non il fix dei bug riscontrati durante i test.

Il gioco horror e di sopravvivenza, nella sua totale completezza peserà 67 GB (almeno su Xbox). Quanto su PlayStation 5 e PlayStation 4, non sappiamo ancora nulla al riguardo, ma probabilmente il peso dei GB sarà pressoché simile a quello previsto per la console di Microsoft.

Colore iPhone 14/ Nuovo "spoiler", ma Apple confermerà nel giro di poche ore

Confrontando i precedenti titoli, il remake di questo Resident Evil 4 è quello che pesa più di tutti. Sia Resident Evil 2 che 3, all’uscita del dayone i giga byte erano soltanto 20 (contro i 67 attuali). Quello che pesava un po’ di più, era Resident Evil Village, le cui dimensioni ammontavano a 30 GB.

Un remake molto più massiccio dei precedenti giochi, dunque i contenuti che ci aspettiamo potrebbero soddisfare le aspettative dei fan della serie. Sicuramente i 4 GB di patch non sono affatto proibitivi, specialmente oggi che con la nuova tecnologia e next gen, le dimensioni da sostenere per le console sono particolarmente massicce.

Stop a foto dei figli sui social network/ Dalla Francia: "Rischio bullismo e..."

I giocatori e amanti della serie del titolo di horror, non vedono l’ora di poter provare la demo, che con alta probabilità uscirà in anticipo su PlayStation, visti gli accordi di marketing con Sony.











© RIPRODUZIONE RISERVATA