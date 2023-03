Resident Evil 4 Remake, demo svelata su Twitch?/ Versione prova arriva oggi

Sembrerebbe essere decisamente imminente il lancio della demo di Resident Evil 4 Remake, l’atteso rifacimento dello storico capitolo del videogioco horror a firma Capcom. Se tutto andrà come previsto la versione dimostrativa dell’atteso videogame uscirà nella giornata odierna e il tutto è stato anticipato per errore via Twitch, la nota piattaforma streaming di proprietà di Amazon. L’orario da segnarsi in rosso per la giornata di oggi sono le 23:30, al termine dell’evento Capcom Spotlight in programma appunto questa sera: al termine dello stesso dovrebbe essere lanciata la demo di Resident Evil 4 Remake.

Come spiegato, l’annuncio è arrivato in maniera “accidentale” durante un breve video trasmesso su Twitch, precisamente un filmato pubblicitario con la scritta “Available Now”, che ha fatto appunto pensare ad un imminente arrivo della demo. Per quanto riguarda le piattaforme, non vi sono certezze ma Resident Evil 4 Remake dovrebbe essere a disposizione dei possessori di personal computer, Playstation 5, Playstation 4, e i Xbox Series X/S. I contenuti non sono stati pubblicati ma Capcom, stando a quanto si legge su Everyeye, ha parlato nelle scorse settimane di “Special Demo”.

RESIDENT EVIL 4 REMAKE, DEMO IN ARRIVO OGGI? ECCO COME POTREBBE ESSERE

Cosa aspettarsi quindi? Non è da escludere una demo che sia disponibile solo per un periodo limitato e magari con una durata ridotta di circa 30/60 minuti di gioco. Insomma, l’hype dei fan di Resident Evil è salito alle stelle, di conseguenza non ci resta che attendere l’evento Capcom Spotlight di questa sera durante il quale, oltre a Resident Evil 4 Remake si parlerà anche di Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Ghost Trick Phantom Detective.

Sempre Everyeye segnala infine che il sito online di GameStop USA avrebbe annullato i preordini di RE4 Remake Collector’s Edition per via di alcune scorte che sarebbero essere limitate. Infine, prima di congedarci vi ricordiamo che Capcom ha pubblicato la patch 1.02 di Resident Evil 4 per correggere alcuni bug del gioco.

