Resident Evil afterlife/ Video, su Rai 4 il film con Milla Jovovich (oggi, 29 luglio)

Resident Evil afterlife va in onda su Rai 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 29 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola tratta dall’omonimo videogioco realizzata nel 2010 grazie ad una co-produzione tra Germania e Regno Unito la cui distribuzione è stata dalla Warner Bros. La regia di questo film è stata affidata a Paul W. S. Anderson il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura, il montaggio è stato realizzato da Niven Howie con la fotografia di Glen MacPherson mentre le musiche portano la firma di Tomandandy. Nel cast figurano tra gli altri Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts, Spencer Locke e Boris Kodjoe.

Resident Evil afterlife, la trama del film

Ecco la trama di Resident Evil afterlife. Il mondo sta mettendo da parte le difficoltà dovute al virus T che ha infettato l’intera umanità. Nel sottosuolo di Tokyo, nel quartier generale della Umbrella Corporation, il presidente sta cercando di portare avanti delle importanti ricerche fino a che non viene attaccato da Alice e dai suoi numerosi cloni. L’attacco si dimostra drammatico con gran parte del personale costretto alla fuga e soprattutto sono tantissimi i morti. In questa situazione estremamente complessa il presidente riesce a mettere in atto una sorta di piano di fuga entrando su un dispositivo dal quale attiva l’autodistruzione dell’intera struttura sotterranea per poter mettere fine una volta per tutte a questa sua nemica. In effetti questa iniziativa porta alla morte di tutti i cloni di Alice esclusa quest’ultima la quale riesce a intrufolarsi all’interno del dispositivo aereo con cui il presidente stava per fuggire. Sembra essere pronta a far saldare all’uomo i suoi conti in sospeso, quanto viene colta di sorpresa da un nuovo nemico il quale le inietta nel corpo l’antivirus facendolo tornare ad avere un aspetto umano.

Durante queste convulse azioni, il veicolo sul quale stava volando presenta delle problematiche e danneggiamenti che richiedono un vero e proprio schianto contro una montagna durante il quale perdono la vita praticamente tutti i passeggeri a bordo con la sola eccezione di Alice, la quale si scopre essere ancora infetta. Alcuni mesi più tardi dopo questo attentato Alice è diventata quasi del tutto umana e sta portando avanti una nuova vita in Alaska nella cittadina di Arcadia. Una città desolata molto diverse da quelle che erano le città prima della comparsa del virus. Qui incontra Claire la quale sotto l’effetto di una sorta di dispositivo di controllo attacca la stessa Alice. Quest’ultima riesce a salvarsi e soprattutto a far ritornare in sé Claire portandola via per il nuovo viaggio verso Los Angeles dove poté incontrare un gruppo di sopravvissuti capitanati da Luther West. Da questo momento in poi, avrà inizio una nuova incredibile avventura per cercare di sopravvivere in un mondo diventato improvvisamente ostile alla razza umana.

Video, il trailer di Resident Evil: Afterlife





