Residenza per agevolazioni prima casa/ Prorogato il termine per spostarla: quando?

La residenza per le agevolazioni della prima casa è uno dei requisiti essenziali per potere godere di questo aiuto. Prima di vedere anche gli altri, è giusto chiarire questo step, che proprio negli ultimi giorni ha subito una “proroga” interessante, che potrà tornare utile a tutti i beneficiari del bonus.

Come fatto capire e come abbiamo specificato più volte, l’acquisto della prima casa prevede una serie di requisiti. Tra questi, uno in particolare ha subito una variazione, quello di aver prorogato la data massima per poter spostare la residenza nel Comune in cui è presente l’immobile beneficiario dell’agevolazione.

Residenza per agevolazioni prima casa: c’è tempo fino a fine ottobre

Il cambio radicale di cui vogliamo parlare, è la proroga per la residenza per le agevolazioni sulla prima casa. Agli inizi abbiamo parlato di “proroga“, e infatti l’ultimo termine per poter soddisfare questo requisito è il 30 ottobre del 2023.

Non è necessario spostare la residenza nella stessa abitazione (che varrà come prima). Ma è sufficiente che la residenza combaci con il Comune in cui vi è l’unità abitativa. Qualora questo requisito non venisse soddisfatto, la conseguenza sarebbe la revoca del beneficio.

Questo si tradurrebbe in una serie di sanzioni e al pagamento degli interessi da corrispondere per intero. Di conseguenza, decadendo il beneficio, il costo delle imposte ipotecarie, catastali e di registro, non prevedono alcuno sconto per la prima casa, ma saranno da pagare a prezzo intero.

Residenza, agevolazioni prima casa: gli altri requisiti

Spostare la residenza per godere delle agevolazioni della prima casa, non è l’unico requisito da rispettare. Infatti, dovranno esser soddisfatti anche queste condizioni:

L’acquirente non deve godere del diritto di proprietà e né tanto meno in comunione dei beni con il coniuge, di nessun altro immobile.

L’acquirente non dev’essere proprietario (neanche se fossero quote), di altri immobili sul territorio nazioanle, qualora questi fossero stati comprato con il beneficio “prima casa”.

L’acquirente deve trasferire la residenza entro 18 mesi dalla data del rogito.

L’unità immobiliare non deve rientrate in quelle “di lusso”.

Queste sono tutte le condizioni da rispettare se si vogliono ottenere le agevolazioni sulle imposte da pagare per la prima casa.

