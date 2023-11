Respiratori, truffa da 770 mila euro/ Pbl ottenne contributo pubblico ma ne costruì solo uno

Arrivano importanti aggiornamenti sulle inchieste legate alla pandemia da Covid-19, in particolare dai casi che hanno visto sperpero di denaro pubblico. Fuori dal coro ha acceso i riflettori su uno scandalo legato ai respiratori della Pbl, o meglio su quelli che avrebbero dovuto essere i respiratori della Pbl. Dopo i casi di presunte mascherine farlocche, ecco un nuovo tassello di quello che La Verità chiama la “grande abbuffata del periodo Covid”.

Nel caso in questione 770 mila euro di finanziamenti pubblici a fondo perduto, senza quindi dover essere restituiti: il denaro è finito nelle tasche della start up della provincia di Parma, ora sotto indagine della Guardia di Finanza con l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

La truffa sui respiratori

Come ricostruito dalle Fiamme Gialle, in piena pandemia la Pbl srl ha promesso di produrre 30 respiratori al giorno, 150 a settimana e 600 in un mese. Una manna dal cielo, considerato il periodo. Tanta pubblicità per l’azienda, ma tutto ora si è sgretolato come un castello di carta: gli accertamenti hanno dimostrato “una serie di condotte fraudolente” che avrebbe posto in essere “il rappresentante legale della società con il fine specifico di perseguire un ingiusto vantaggio”. I respiratori promessi non sono stati mai realizzati e i 770 mila euro sono stati utilizzati per l’acquisto di macchinari e per il “rifacimento di un’area produttiva della sede aziendale”. In totale, la Pbl ha prodotto un solo respiratore, quello che è stato esibito per ottenere il contributo e per fare bella figura in televisione”

