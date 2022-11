Resta col braccio incastrato nel wc per recuperare dente/ Torino: uomo bloccato ore

Sono state ore davvero complicate quelle vissute da un 46enne peruviano la scorsa notte, quando è rimasto con il braccio incastrato nel wc di un locale di Torino, la discoteca “Notorius”, per un motivo davvero singolare. Stando alle prime ricostruzioni che emergono dai quotidiani locali, con particolare riferimento a “Torino Today”, l’uomo, recandosi ai servizi, avrebbe perso un dente cadutogli nello scarico e, nel tentativo disperato di recuperarlo, sarebbe rimasto letteralmente in trappola fino all’ascella, senza la possibilità di liberarsi dalla morsa del bagno alla turca.

A quel punto, per consentirgli di estrarre il braccio rimasto incastrato nel wc, si è reso necessario l’intervento da parte dei vigili del fuoco, i quali hanno dovuto eseguire una lunga operazione, peraltro piuttosto complicata, per riuscire a salvare il malcapitato avventore sudamericano della discoteca del capoluogo sabaudo, che certamente non dimenticherà tanto in fretta quanto avvenuto…

BRACCIO INCASTRATO NEL WC DELLA DISCOTECA: VIGILI DEL FUOCO COSTRETTI A DISTRUGGERE IL BAGNO DEL LOCALE

Infatti, come si legge sulle colonne de “Il Fatto Quotidiano”, i pompieri torinesi non hanno potuto fare a meno di distruggere letteralmente il bagno del “Notorius” per provare a disincastrare il 46enne peruviano. Riuscitici dopo vari tentativi, si è optato per il trasferimento dell’uomo presso l’ospedale “Giovanni Bosco”, dove è stato sottoposto ad accertamenti per verificare le sue condizioni di salute e anche quelle del suo braccio, rimasto incastrato per ore nel wc.

Tuttavia, secondo quanto viene riportato da “Torino Today”, i gestori del locale potrebbero addebitare al loro cliente l’importo del bagno da ricostruire, in quanto è stato completamente devastato dai vigili del fuoco con l’obiettivo di restituire la libertà al malcapitato. Insomma, il dente perduto (e che non si sa se sia stato effettivamente ripescato dal wc alla turca) potrebbe costare carissimo, più caro del previsto, al suo possessore…











