Resta con me/ Anticipazioni 18 febbraio 2023: Alessandro coinvolto in una sparatoria

Resta con me prima puntata 18 febbraio 2023

Dopo il grande successo de “Le indagini di Lolita Lobosco 2”, Raiuno punta ancora sulla grande fiction italiana. Oggi, domenica 19 febbraio, in prima serata, va in onda la prima di otto puntate della fiction “Resta con me” che ha come protagonista Francesco Arca nei panni dell’ispettore Alessandro Scudieri. Nel cast ci sono anche: Laura Adriani è Paola, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese.

Al centro della fiction c’è Alessandro Scudieri, il personaggio interpretato da Francesco Scudieri la cui vita, apparentemente perfetta, viene stravolta da una sparatoria in cui resta coinvolto insieme alla moglie Paola, incinta del primo figlio. Una tragedia che cambia tutto sia la vita privata che professionale. In seguito alla tragedia, infatti, la moglie scopre che il marito stava portando avanti un’indagine pericolosa. Di fronte alla non sincerità del marito, Paola decide di mettere fine al matrimonio e Alessandro decide di cambiare la propria vita con l’obiettivo sia di catturare la banda su cui sta indagando che riconquistare la moglie.

Resta con me: anticipazioni primo episodio

Nel primo episodio di “Resta con me“, Alessandro Scuderi e la moglie Paola stanno insieme da quindici anni. Leo incinta del primo figlio e tutto sembra perfetto fino ad un tragico evento. I due vengono coinvolti in una sparatoria: lei resta gravemente ferita e perde il bambino. Un dolore straziante per Paola che diventa ancora più forte nel momento in cui la sparatoria è avvenuta per colpa del marito che stava indagando su un caso molto delicato di cui lei non sapeva niente.

La scoperta sconvolge profondamente Paola che si sente presa in giro dal marito e lo considera responsabile della perdita del loro bambino. Tra i due, così, si forma una frattura insanabile.

Resta con me: anticipazioni secondo episodio

Nel secondo episodio di “Resta con me“, dopo la perdita del bambino, Paola riuscirà a riprendersi, ma deciderà di mettere fine al suo matrimonio con Alessandro il quale proverà a riconquistarla. Paola, però, profondamente delusa, rifiuterà ogni suo approccio. Alessandro si tufferà così totalmente nel lavoro continuando ad indagare per riuscire a mettere le mani sui criminali responsabili della sparatoria e della perdita di suo figlio.

Per riuscire nel suo intento decide anche di dare una svolta alla propria vita professionale chiedendo il trasferimento nell’Unità di intervento, dove si lavora soltanto dal tramonto all’alba. Nel frattempo, la morte di Gennaro spinge Alessandro ad occuparsi del figlio dell’amico.

