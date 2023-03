Resta con me/ Anticipazioni 19 marzo: Paola vuole lasciare Alessandro, ma…

Resta con me, anticipazioni quinta puntata su Rai 1 il 19 marzo: la talpa colpisce ancora…

Resta con me, la fiction Rai con Francesco Arca e Laura Adriani, va in onda con la quinta puntata domenica 19 marzo. La storia segue quella di Alessandro Scudieri, brillante Vicequestore alla Mobile di Napoli. La sua vita e la sua carriera sono distrutte da una sparatoria organizzata da una banda criminale. Con lui c’era anche la moglie Paola, giudice presso il tribunale dei minori, che in seguito perde il bambino che aspettavano. Questo avvenimento getta il loro rapporto in crisi, ma a dar loro speranza c’è Diego, figlio di Gennaro. Alessandro accoglie dentro il bambino dentro casa dopo la morte dell’amico. Nel corso delle puntate abbiamo assistito alla crescita del rapporto tra Alessandro e Diego, tanto che Paola, seppur in crisi col marito, acconsente all’idea di adottarlo. La puntata di stasera riparte proprio da qui.

La coppia pare aver ritrovato un po’ di sana armonia, dopo le tante vicissitudini accadute negli ultimi tempi. Alessandro e Paola infatti collaborano durante le pratiche di adozione di Diego, e il bambino è felicissimo all’idea di vivere con i due ai quali si è affezionato. Intanto proseguono i casi della squadra di Alessandro. Vedremo gli agenti indagare sul furto delle reliquie di San Ciro. Il colpevole viene subito identificato e corrisponde al nome di Daniele Ausiello, sospettato di far parte della cosiddetta “banda della lancia termica”. Tuttavia, il suo arresto non giungerà mai a compimento poiché l’uomo viene investito da una macchina misteriosa che corre a tutta velocità. Alessandro ne è convinto: la talpa è ancora in attività…

Resta con me, anticipazioni puntata 19 marzo: Paola vuole lasciare Alessandro, ma c’è un colpo di scena…

Nell’episodio successivo di Resta con me, sempre in onda domenica 19 marzo su Rai 1, Paola fa un’importante scoperta su Gennaro, il padre di Diego: l’uomo era l’informatore di Alessandro. Forse la sua morte non è stata accidentale e potrebbe essere legata a questa attività. Per Paola è il colpo di grazia: quante cose gli sta nascondendo suo marito? Stanca delle continue bugie, la donna vorrebbe lasciarlo una volta per tutte, ma prima vuole portare a termine le pratiche di adozione: infatti è intenzionata a tenere Diego con sé. Per questo motivo, Paola decide di porre fine al suo matrimonio solo una volta concluso ogni cosa.

I suoi piani vengono però sconvolti da qualcosa del tutto inaspettato. Mentre la crisi coniugale si ripercuote su Alessandro, che finisce per fare qualcosa di insensato andando a letto con Linda, Cristiana, la madre di Diego si presenta a casa di Paola senza preavviso! Alla donna è stata tolta la responsabilità genitoriale dopo la morte del marito: cosa vorrà adesso dal giudice?











