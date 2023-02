Resta con me/ Anticipazioni 26 febbraio 2023: Il piccolo Diego tenta la fuga e…

Resta con me prima puntata 26 febbraio 2023

Resta con me torna con un’altra puntata, oggi, domenica 26 febbraio in onda su Rai 1 a partire dalle 21:25. La nuova fiction ideata da Maurizio De Giovanni e diretta da Monica Vullo ha come protagonista Alessandro Scuderi che, nella prima puntata, ha perso il bambino che aspettava da sua moglie.

Rimasta coinvolta in una sparatoria, la moglie Paola perde il bambino; il rapporto tra i due si fredda inevitabilmente. Il protagonista, interpretato da Francesco Arca, si butterà sul lavoro per non pensare al dolore di quanto accaduto. La seconda puntata di Resta con me, invece, sarà incentrato sulla figura del piccolo Diego spaventato dalla possibilità di finire in una casa famiglia.

Resta con me: anticipazioni terzo episodio

Nel terzo episodio di Resta con me, Alessandro Scudieri dovrà indagare su un caso con i colleghi Salvatore Ciullo e Linda Fiore. Una giovane donna viene uccisa poco dopo il suo addio al nubilato, in circostanze non ancora chiare. Scudieri collega l’omicidio una donna misteriosa che è fuggita poco prima della sparatoria al ristorante, ed è svanita nel nulla. Nel frattempo il piccolo Diego comincia a temere la possibilità di essere rinchiuso in una casa famiglia.

Resta con me: anticipazioni quarto episodio

Nel quarto episodio della seconda puntata di Resta con me, il piccolo Diego tenta la fuga per evitare di essere accolto da una casa famiglia. Il personaggio di Francesco Arca, già travagliato per sue vicende personali, dovrà fare i conti con la fuga del bambino. Secondo il protagonista, Diego è stato soffocato dalle eccessive attenzioni di Paola e dell’assistente sociale Valerio. A questo punto, Alessandro e Paola dovranno stipulare una tregua momentanea per unire le forze e cercare il piccolo Diego, in fuga e spaventato.

