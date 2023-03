Resta con me/ Anticipazioni 27 marzo: Alessandro, la talpa lo ha anticipato ancora!

Resta con me, anticipazioni puntata 27 marzo su Rai 1: Alessandro ama ancora Paola

Resta con me torna in onda in via eccezionale di lunedì 27 marzo su Rai 1, posticipando il consueto appuntamento della domenica. In questa nuova puntata vedremo Alessandro alle prese con molti dubbi sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Nel primo episodio di stasera di Resta con me, il protagonista (interpretato da Francesco Arca) si renderà conto di essere ancora innamorato di sua moglie, nonostante le tensioni e i litigi degli ultimi tempi, quindi le chiederà di riprovarci. Proseguono invece le indagini sulla morte di Ausiello, ma la squadra si trova, ancora una volta, ingannata dalla misteriosa talpa, che è di nuovo un passo avanti a tutti.

Nel dettaglio, nell’episodio 1×11 di Resta con me, Paola decide di concedere una seconda possibilità a Cristiana, madre di Diego, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale perché tossicodipendente. Nonostante il dispiacere, Paola sa di fare la cosa giusta per il bene del ragazzino. La donna, intanto, ha scoperto di non poter avere più figli e decide di dedicarsi completamente all’unica persona che ama: Alessandro. Lui, invece, è sommerso dai dubbi, ma è disposto a tornare con sua moglie poiché ha capito di amarla. Archiviata la storia con Linda, Alessandro torna da Paola.

Resta con me, trama secondo episodio: la talpa ancora un passo avanti a tutti

L’episodio 1×12 di Resta con me, sempre in onda stasera, prosegue con il caso della morte di Ausiello. Alessandro e i suoi sono arrivati vicinissimi nel covo della banda. Forse ci siamo: l’assassino sta per essere catturato, una volta per tutte. La delusione è però dietro l’angolo: una volta arrivati lì, il gruppo scopre che la talpa li ha avvertiti in tempo per fuggire! Alessandro e la sua squadra sono delusi e trovano solo un casolare abbandonato. Chiunque si trovasse lì, ora è scappato facendo perdere le proprie tracce. Non arrendendosi, l’intrepido protagonista contatta la scientifica affinché trovi qualche possibile indizio.

E infatti i primi rilievi sul caso riportano tracce del sangue di Gennaro. Di conseguenza, Tarek, lo spacciatore arrestato per il suo omicidio, viene scagionato. Tutto troppo facile da far sorgere una domanda: è mai possibile che le prove contro di lui siano state solo oggetto di una montatura? Qualcuno voleva incastrarlo solo per far depistare le indagini? Alessandro ne é sicuro.











