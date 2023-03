Resta con me/ Anticipazioni puntata 12 marzo: chi è la talpa?

Resta con me, puntata 12 marzo su Rai 1

Questa sera, domenica 12 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata con la fiction “Resta con me”, con Francesco Arca, Laura Adriani e Antonio Milo. Diretta da Monica Vullo, la serie è nata da un’idea di Maurizio De Giovanni. “Resta con me’ è stato un viaggio lungo ed emozionante, una sfida che mi ha permesso di spaziare nei toni e nei generi. La storia, infatti, contiene in sé molti sapori: quello che all’apparenza è un poliziesco procedural classico, man mano acquista mille sfumature e lambisce generi diversi, dal family alla commedia, passando per il racconto sociale”, ha detto la regista.

Nei nuovi episodi di “Resta con me” si arriverà a conoscere l’epilogo delle vicende di Alessandro e Paola, che si riavvicineranno per un breve momento, e del piccolo Diego, che i due coniugi – in crisi – hanno accolto in casa.

Resta con me, anticipazioni episodi 7 e 8

Nel settimo episodio di “Resta con me”, indagando sull’omicidio di un ragazzo pakistano, l’UDIN (unità di Intervento speciale che lavora soltanto di notte) scopre che la “banda della lancia termica” ha svaligiato una banca clandestina araba, servendosi dei passaggi sotterranei le cui informazioni sul percorso erano presenti nell’Archivio della Questura. Alessandro Scudieri (Francesco Arca) inizia a sospettare che sia una talpa nella polizia, forse legata anche alla sparatoria in cui la moglie Paola ha perso il bambino che aspettavano.

Nell’ottavo episodio, Scudieri confida i suoi sospetti a Nunzia Raimondi (Maria Pia Calzone), il capo della Mobile, che avvia subito un’indagine segreta sui suoi agenti. Diego rifiuta di andare a vivere in una famiglia affidataria, Paola capisce quanto lei e Alessandro siano importanti per il bambino e dice al marito di volerlo adottare.

