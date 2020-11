Resta con me/ Video, su Rai 2 il film con Sam Claflin (oggi, 4 novembre 2020)

Resta con me va in onda oggi, mercoledì 4 novembre, su Rai 2 dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola drammatica-sentimentale, diretta nel 2018 da Baltasar Kormákur, attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico islandese. Grazie alle tematiche trattate nei suoi film e alle indubbie capacità, Kormákur è considerato uno dei cineasti più acclamati degli ultimi anni e ha vinto diversi premi a livello internazionale. Resta con me è tratto da una storia vera di sopravvivenza e ha per protagonisti Shailene Woodley e Sam Claflin. La fotografia del film è curata da Robert Richardson, vincitore dell’Oscar alla migliore fotografia per JFK – Un caso ancora aperto, The Aviator e per Hugo Cabret.

Resta con me, la trama del film

Resta con me racconta l’avventura di Tami Oldhman (Shailene Woodley) e Richard Sharp (Sam Claflin). Siamo negli anni Ottanta e i protagonisti sono due giovani ragazzi: lei una ventiquattrenne americana che si mantiene grazie a qualche lavoretto sporadico, lui uno skipper inglese di trentatre anni che gira il mondo in barca a vela. Si incontrano a Tahiti e capiscono di essere destinati a stare insieme. Salpano: Richard invita Tami a riportare insieme a lui la barca a vela di una coppia di amici a San Diego. Tuttavia, durante la traversata i due vengono travolti da un’inaspettata tempesta tropicale e vengono scaraventati alla deriva. É Tami la prima a svegliarsi. Per diversi giorni rimane sola, senza Richard. Finalmente riesce a trovarlo: ha le costole rotte e una gamba ferita. Con il passare del tempo la situazione peggiora: non c’è quasi più cibo, l’acqua potabile è poca e sono dispersi nel Pacifico, isolati da tutto. Riusciranno a salvarsi?

Video, il trailer del film “Resta con me”





