Resta con me/ Video, su Rai 2 il film con Shailene Woodley (oggi, 18 novemb re)

Resta con me va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola americana del 2018 prodotta dalla casa cinematografica RVK Studios mentre la distribuzione ai botteghini italiani è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia del film è curata da Baltasar Kormakur con soggetto e sceneggiatura scritti da Aaron Kandell, Jordan Kandell e David Branson Smith. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Volker Bertelmann mentre il montaggio porta la firma di John Gilbert. Nel cast sono presenti tra gli altri Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne e Grace Palmer.

Resta con me, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Resta con me. Siamo nell’anno 1983 nei pressi dell’isola di Tahiti dove un uomo di nome Richard che si è fatto apprezzare in ambito sportivo per essere lo straordinario Skipper, fa la conoscenza di una bellissima e affascinante donna di nome Tami. Tra di loro scatta direttamente l’amicizia ma è chiaro che c’è un sentimento ancora più forte di unirsi tant’è che a distanza di poche settimane intraprendono una felice relazione sentimentale. Entrambi hanno un’incredibile passione per il mondo del mare ed in particolar modo iniziano a progettare l’opportunità di poter visitare tutto il mondo attraverso un bellissimo giro in barca. Richard racconta a Tami delle sue tante avventure e dei suoi viaggi in solitaria rimarcando come in alcune situazioni sia piuttosto complicato tenere la calma e non farsi prendere dal panico. Inoltre, in questo genere di avventura molto spesso bisogna fare i conti con delle vere e proprie allucinazioni che possono comportare conseguenze piuttosto drammatiche.

Dopo aver programmato in ogni minimo aspetto questo importantissimo viaggio, i due partono con grande entusiasmo e mettono nel mirino quale prima metà la città di San Diego con la speranza da parte di Richard che una volta sul posto possano sancire il loro amore in un matrimonio. Non appena il ragazzo si fa avanti con questa proposta, Tami rimane alquanto sorpresa ma al tempo stesso emozionata e felice per cui acconsente immediatamente. Dopo i primi giorni in barca che si dimostrano molto felici, i due devono fare i conti con potenti uragani che purtroppo non riescono ad evitare. La loro barca si ritrova in un vero e proprio vortice nel quale succede veramente di tutto. Dopo aver battuto la testa, la ragazza si sveglia su una barca semi distrutta e soprattutto con il fidanzato scomparso nel nulla. Dopo aver sistemato la banca per poter continuare la navigazione si rende conto che su alcuni pezzi del veliero finiti in acqua c’è il corpo del suo fidanzato che purtroppo sembra che abbia le costole incrinate. Da questo momento in poi i due saranno protagonisti di una drammatica esperienza.

