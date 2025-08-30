Gli spettatori interessati a rivivere le emozioni di questi due film dovranno dunque affrettarsi a guardarli prima della loro definitiva scomparsa.

Il mese di agosto è agli sgoccioli. E come cambia il palinsesto delle reti generaliste, anche le app di streaming rinnovano il proprio catalogo. Non fa eccezione Netflix, da cui in questi giorni escono alcune importanti pellicole, aprendo la strada alle novità che arriveranno a settembre.

Questi addii segnano la fine di un mese di cambiamenti nel catalogo Netflix, che costantemente rinnova la propria offerta. L’uscita di titoli storici e recenti lascia spazio a novità e produzioni originali, pronte ad arricchire l’esperienza degli abbonati a partire da settembre 2025.

Netflix: escono dal catalogo due film

Dopo l’uscita di film iconici come Mars Attacks! e Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, rispettivamente il 21 e 22 agosto, è ora il turno di altri due titoli che lasceranno gli abbonati senza possibilità di visione in streaming sulla piattaforma.

Si tratta di “Il Giardino Segreto” e “Gli Intoccabili”, due opere molto diverse per genere e periodo, ma entrambe amate dal pubblico.

Il film fantasy britannico del 2020, diretto da Marc Munden e sceneggiato da Jack Thorne, è il quarto adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1911 di Frances Hodgson Burnett. La storia segue le vicende di una giovane orfana che, nel 1947, viene mandata a vivere con lo zio in una tenuta isolata dell’Inghilterra. Qui scopre un giardino segreto e incantato, dando il via a un percorso di crescita personale e amicizie inattese.

Il cast annovera Dixie Egerickx, Colin Firth e Julie Walters, che contribuiscono a rendere la pellicola un racconto emozionante e visivamente suggestivo. Con l’uscita dal catalogo Netflix, gli spettatori dovranno trovare alternative per rivivere questa fiaba moderna e le atmosfere magiche della campagna inglese.

In netto contrasto con il mondo fantastico de Il Giardino Segreto, “Gli Intoccabili” (1987) è un capolavoro del genere poliziesco firmato da Brian De Palma. Ambientato nella Chicago del 1930, durante l’epoca del Proibizionismo, il film racconta la lotta del detective Eliot Ness per catturare il potente gangster Al Capone (un enorme Robert De Niro), formando la squadra degli intoccabili.

Il cast stellare comprende Kevin Costner, Charles Martin Smith, Andy García, Robert De Niro e Sean Connery, che contribuiscono a rendere il film un riferimento per gli amanti dei thriller storici e delle storie di crimine organizzato. La pellicola, divenuta un classico, non sarà più disponibile su Netflix e gli appassionati dovranno rivolgersi ad altre piattaforme o al mercato home video per rivederla.