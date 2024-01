Restituzione trattamento integrativo non spettante/ Come mettersi al riparo (oggi 5 gennaio 2024)

La restituzione del trattamento integrativo non spettante è una circostanza che seppur spiacevole, è molto comune. Ma la domanda è lecita – oltre che scontata – come ci si comporta se dovesse capitare questa situazione?

Sicuramente, nel caso in cui si fosse ottenuto il fatidico bonus Irpef, senza che però spetti realmente, in un modo o nell’altro, andrà restituito in fase di dichiarazione del modello 730.

Il trattamento integrativo prevede l’erogazione di 100€ mensili, e non è altro che il noto Bonus Renzi oppure “bonus in busta paga”.

Restituzione trattamento integrativo non spettante: come funziona il conguaglio?

La restituzione del trattamento integrativo non spettante al dipendente italiano, potrebbe verificarsi per errore del datore di lavoro, che fungendo da sostituto d’imposta, ed essendo a conoscenza del reddito troppo basso del lavoratore, potrebbe riconoscere il bonus Renzi.

Tuttavia, i paletti della burocrazia italiana sono decisamente restrittivi. Questo significa che il datore potrebbe riconoscere il bonus in busta paga, in modo del tutto sbagliato ed è qui che potrebbe configurarsi l’errore di attribuire un credito che non spetterebbe realmente al lavoratore italiano.

La restituzione dei 1.200€ percepiti durante l’annualità (direttamente in busta paga), andrà poi messa a conguaglio con il modello 730. Per queste procedure occorre farsi seguire dal proprio CAF o dal consulente di riferimento.

In realtà, al di là del reddito di natura economica che il dipendente deve possedere per poter giovare del trattamento integrativo, occorre soddisfare una delle seguenti condizioni:

Reddito fino a 15 mila euro purché le detrazioni siano inferiori all’imposta realmente dovuta; Reddito compreso tra i 15 e i 28 mila euro purché le detrazioni siano in riferimento a specifici costi oltre l’imposta dovuta.

Solitamente chi percepisce redditi fino a 15 mila euro, trovandosi in una posizione meno abbiente, potrebbe ricevere per errore il famoso Bonus Renzi, contrariamente a quanto potrebbe accadere nel secondo caso, dove si andrebbe a conguaglio proprio perché non vi sono esigenze economiche particolari.











