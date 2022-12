“Resto al Sud”/ Contributi aggiuntivi: chi può richiederli e in quale settore

Il programma di Resto al Sud gode di incentivi importanti (soprattutto economici), per dare l’opportunità ad aspiranti startupper ed imprenditori, di poter dare un futuro migliore – o almeno si spera – al Mezzogiorno, data la situazione sociale sempre più critica.

Critica perché neppure il Reddito di Cittadinanza avrebbe sollevato la situazione, anzi, il lavoro è rimasto fermo e a causa di questo sussidio, molti giovani hanno privato tempo che avrebbero potuto destinarlo alla ricerca di lavoro o sviluppo di una nuova attività. Ma come si ottengono i fondi di Resto al Sud?

Resto al Sud e incentivi: come ottenerli?

Il programma di Resto al Sud prevede incentivi di una certa importanza per coloro che vivono nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e nelle aree investite dal cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) ed infine, i residenti nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro–Nord.

Per poter aderire al bando è necessario avere tra i 18 e i 55 anni, ma dato che non vi sono scadenze o particolari requisiti da soddisfare, quel che resta da sperare per ottenere il fondo stanziato e gestito da Invitalia, è di far parte di quei “fortunati” che accederanno ad una parte di esso: 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Per i beneficiari singoli (o imprese individuali) l’importo massimo ottenibile è pari a 50 o 60 mila euro. Mentre, sale a 200 mila euro per le società costituite da un minimo di 4 persone. Il finanziamento è destinato a coprire il 100% delle spese che possono essere ammesse dal programma Resto al Sud.

Sul fabbisogno circolante, è previsto un contributo in più che si aggiunge al programma di Resto al Sud e agli incentivi sopra citati:

15.000 Euro per attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione in forma individuale; 10.000 Euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro, per attività esercitate in forma societaria.

Ecco le attività previste ed ammissibili al programma di Resto al Sud:

La produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;

la fornitura di servizi alle imprese e alle persone;

Turismo e commercio;

Attività libero professionali svolte in forma individuale e come società tra professionisti (STP).

