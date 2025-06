Torniamo a parlare del caso delle terre rare, materie prime fondamentali per produrre le auto. Il problema è che il 90% delle stesse si trova in giacimenti cinesi, e il gigante asiatico, forse anche per via della guerra commerciale in corso con l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ha imposto delle restrizioni, limitando fortemente le esportazioni. Un’associazione tedesca ha già alzato la voce, e in queste ore anche Bruxelles si è fatta sentire attraverso le parole del commissario europeo per il Commercio, Maroš Šefčovič. Come si legge nell’edizione online del Financial Times, il commissario ha spiegato: “L’UE sta facendo pressione sulla Cina affinché allenti le restrizioni sulle esportazioni di terre rare, a causa di una ‘situazione allarmante’ per l’industria automobilistica dell’Unione, con le linee di produzione a rischio di arresto”.

Šefčovič avrebbe già parlato con Wang Wentao, ministro del Commercio cinese, in merito appunto alla questione delle terre rare, nel corso di un incontro che si è tenuto martedì scorso. Il nuovo sistema di licenze di Pechino sta rallentando le consegne di terre rare ai produttori di auto, ma anche ad altre aziende, come ad esempio quelle che producono grandi elettrodomestici (lavatrici, ad esempio). Le restrizioni sono state imposte all’inizio del mese di aprile, come risposta alle nuove tariffe commerciali di Donald Trump – i famosi dazi – sulle esportazioni di prodotti cinesi oltreoceano. Una decisione il cui impatto si sta già facendo sentire nell’industria automobilistica globale. Ford, una delle più grandi aziende del settore, ha interrotto temporaneamente la produzione nello stabilimento di Chicago, dove si assemblano SUV, a causa della carenza di magneti.

RESTRIZIONI TERRE RARE CINA, LA PAURA DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

I dirigenti delle varie aziende hanno più volte avvertito che le scorte di magneti contenenti terre rare sarebbero durate ben poco dopo l’entrata in vigore delle restrizioni, e i primi effetti si stanno già manifestando. “Ho informato la mia controparte cinese della situazione allarmante nell’industria automobilistica dell’UE: le terre rare e i magneti permanenti sono essenziali per la produzione industriale. Ciò è estremamente destabilizzante per l’industria” – ha affermato ancora Šefčovič.

“Le case automobilistiche – ha aggiunto – stanno avvisando di enormi difficoltà di produzione in un breve periodo di tempo. Le sue informazioni erano diverse e ha detto che avrebbe chiarito la questione il prima possibile”, riferendosi ai dati in possesso del ministro cinese, ritenuti migliori rispetto a quelli europei. “I prodotti civili dovrebbero essere esentati dal complicato sistema di licenze; ma, se ciò non fosse possibile, le aziende dovrebbero poter ottenere un’approvazione annuale” – ha proseguito il commissario, precisando poi il prossimo step: un nuovo incontro, una volta che le due parti avranno chiarito i dati.

RESTRIZIONI TERRE RARE CINA, I COMMENTI DI SEJOURNEE E BUTEK

Secondo il responsabile dell’industria dell’Unione Europea, Stéphane Séjourné, la questione delle terre rare può essere l’occasione per ripensare l’industria del Vecchio Continente: “I divieti di esportazione rafforzano la nostra volontà di diversificare e, forse, persino la pertinenza del nostro impegno nel ridurre le dipendenze”, indicando 13 progetti che garantirebbero un accesso alternativo alle materie prime, con l’obiettivo di ridurre nel giro di cinque anni la dipendenza dal gigante asiatico.

La situazione va comunque risolta in tempi brevi, anche perché già a maggio i gruppi di pressione dell’industria automobilistica statunitense – Alliance for Automotive Innovation e Vehicle Suppliers Association – hanno inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sottolineando che le restrizioni sulle terre rare stanno: “causando gravi interruzioni nella fornitura globale di elementi necessari”. I leader di vari Stati membri hanno sollevato la questione negli ultimi giorni e la sensazione è che si possa trovare una soluzione, come precisato anche da Maximilian Butek, direttore esecutivo e membro del consiglio di amministrazione della Camera di commercio tedesca in Cina: “La Cina sta davvero cercando di creare un clima migliore nei suoi rapporti con l’Europa”