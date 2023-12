RETE ADAMO/ Il sostegno alla genitorialità di Plasmon, Chicco ed Endered

Più di un connazionale su due considera l’attuale contesto altamente incerto. Più di uno su tre ha timore per il futuro. Ma il 34% delle coppie già diventate genitori di un bambino vorrebbe avere altri figli. A dirlo sono i risultati della ricerca “Figli: una ricchezza onerosa”, commissionata da Plasmon e condotta da Community Research & Analysis, che sottolinea però anche come le difficoltà di carattere economico (aumento del costo della vita e stipendi bassi), lavorativo (precarizzazione del lavoro e, per le donne, paura di perdere il posto) e organizzativo (carenza di servizi diffusi e accessibili a tutti) rappresentino un serio ostacolo nell’allargare la famiglia.

E proprio dalla consapevolezza di queste criticità nasce Rete Adamo, movimento collaborativo che coinvolge imprese, organizzazioni, cittadini e istituzioni che vogliono contribuire a invertire il trend demografico supportando i genitori e la vita familiare nel luogo di lavoro. A livello operativo, il network punta a incoraggiare il mondo imprenditoriale nell’unire le forze per promuovere buone pratiche da mettere a disposizione dei dipendenti e delle loro famiglie, elaborando proposte concrete e attuabili da mettere a fattor comune con le Istituzioni.

Qualche esempio? Congedo parentale di otto settimane retribuito al 100% per il secondo genitore, asilo nido aziendale e misure di welfare innovative. E non si tratta di chimere. Queste misure sono infatti già state messe in atto proprio nell’ambito di questo progetto, nato nel febbraio 2023 su iniziativa di Plasmon e Fondazione per la Natalità, che oggi conta anche l’adesione di Chicco ed Edenred Italia. E che diventa una Rete grazie al coinvolgimento del partner tecnico Variazioni.

L’iniziativa – presentata nei giorni scorsi durante la conferenza stampa promossa dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, dal titolo “Denatalità: dall’analisi del contesto alle azioni” – si propone la stesura di una Carta degli Intenti condivisa e la definizione di standard univoci di misurazione per il supporto alla genitorialità in azienda e per il monitoraggio delle azioni implementate, così da poter rendere ancora più efficaci le iniziative in questa direzione.

Obiettivi ambiziosi, dunque, che i promotori della Rete auspicano possano essere condivisi presto da una più larga base aziendale. “Il sostegno alla genitorialità sul posto di lavoro è un primo, fondamentale passo per portare le best practice aziendali all’interno delle linee guida promosse dalle Istituzioni. Invertire il preoccupante trend di calo delle nascite nel nostro Paese è una sfida epocale che non potrà essere affrontata con successo senza il contributo delle tante altre imprese italiane che possono definirsi ‘responsabili’ verso il tessuto sociale in cui operano”, dichiarano a una sola voce Luigi Cimmino Caserta e Marie-Caroline Baron, rispettivamente responsabile Affari istituzionali e responsabile Risorse Umane Kraft Heinz (Plasmon); Corrado Colombo, Commercial Vice President Europe del gruppo Artsana (Chicco); Simona Finazzo, Public Affairs Director di Edenred Italia.

