Rete ITS Italy & Unimercatorum/ Siglata una convenzione: al via il progetto “ITS UNIVERSITY”

Rete ITS Italy, associazione di cui fanno parte oltre cento Istituti Tecnologici Superiori a livello nazionale, e Universitas Mercatorum, Ateneo digitale delle Camere di Commercio italiane del Gruppo Multiversity, hanno siglato una convenzione quadro finalizzata alla progettazione e promozione di percorsi formativi ad hoc e iniziative volte a rafforzare l’interazione tra il sistema della formazione degli ITS e il sistema universitario per lo sviluppo della professionalità tecnica, a sostegno dell’occupazione giovanile e dell’accesso al mondo del lavoro.

La convenzione darà avvio all’innovativo progetto pilota “ITS UNIVERSITY”, ideato per rispondere all’esigenza di un collegamento più organico e strutturato tra i percorsi ITS e il sistema terziario accademico. Grazie all’istituzione di percorsi formativi integrativi appositamente pensati per gli studenti frequentanti il I e II anno degli ITS, sarà offerta la possibilità di raggiungere fino a 120 crediti formativi necessari per l’iscrizione al terzo anno dei corsi universitari di Unimercatorum, coerentemente con il percorso formativo svolto.

Tutte le attività formative co-progettate nel quadro di “ITS UNIVERSITY” saranno erogate tramite la piattaforma di didattica digitale dell’Ateneo accessibile h24. La collaborazione tra i due enti, inoltre, consentirà al Sistema ITS di organizzare corsi di formazione, di aggiornamento o specialistici, definire progetti di ricerca congiunti, svolgere attività di orientamento, attivare stage e tirocini.

