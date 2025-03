È di poco più di un mese fa la notizia dell’arresto di un 15enne a Bolzano ritenuto pronto a compiere un vero e proprio attentato forse attraverso l’uso di ordigno fabbricato in casa, ritenuto anche affiliato – ma il qualità di ‘lupo solitario’ – alla rete terroristica 764 che da tempo è sotto la lente attenta dell’FBI per via della sua capacità di radicalizzare rapidamente numerosi giovani e giovanissimi sfruttando la rete e le piattaforme di messaggistica.

Di fatto la presenza del giovane bolzanese all’interno della rete terroristica 764 non è ancora – almeno per quello che ci è dato sapere su indagini che sono assolutamente riservatissime – un fatto conclamato; ma pare certo che quantomeno il 15enne fosse entrato direttamente in contatto con il gruppo.

Al di là del 15enne italiano, qui vorremmo più che altro soffermarci sulla natura della rete terroristica 764 partendo dalla doverosa precisazione che è nata all’interno di quell’ampissima community che si fa chiamare solamente ‘Com’ dedita al suprematismo, all’odio razziale e all’estrema destra.

Al suo interno si è sviluppata anche la micro-rete chiamata ‘No Lives Matter‘ (a richiamare ed invertire il motto delle proteste per la morte di George Floyd), tutte inserite tra le potenziali minacce terroristiche di ‘primo livello’ dall’FBI che da tempo segue le – numerose – tracce del gruppo.

Cos’è la rete terroristica 764: il nichilismo e il disprezzo della vita come mantra, il terrore e la morte come obiettivo

Fino ad oggi l’FBI è riuscita a risalire al fondatore della rete terroristica 764, scoprendo che si tratta di Bradley Cadenhead: proprio lui nel 2021 aprì per la prima volta il server Discord che oggi funziona come base operativa per la cellula iniziando a condividere materiale pedopornografico che progressivamente è diventato sempre più violento e crudo; mentre il ragazzo (poco più che maggiorenne) ad oggi risulta essere stato condannato ad 80 anni di carcere.

Nonostante l’arresto di Cadenhead, il seme della rete terroristica 764 è continuato a crescere al punto che oggi raccoglie migliaia e migliaia di affiliati in tutto il mondo.

Ll’ideologia alla base del gruppo è quella del totale nichilismo e del disprezzo della vita, con i membri che tra loro scambiano informazioni utili per commettere omicidi e vere e proprie stragi (il tutto condividendo anche video e foto dei loro assalti armati sugli stessi gruppi), ma anche modalità sempre più avanzate per istigare al suicidio le persone tramite le estorsioni di natura sessuale, il tutto con il dichiarato obbiettivo di “portare il terrore in questo mondo mondano“.