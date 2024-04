Retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattia Annalisa Minetti/ Cos’è e quali sono i sintomi

Annalisa Minetti è nota al grande pubblico per la sua storia scandita da due volti: da un lato il successo, dall’altro il calvario della malattia ereditaria e degenerativa: la retinite pigmentosa e degenerazione maculare. Dalla musica allo sport è riuscita comunque a trovare risultati e gratifiche degne di nota, ma la patologia presenta sintomi e caratteristiche che inevitabilmente pongono un freno ad uno stile di vita comune, libero da ostacoli non graditi.

Chi è Gennaro Esposito, ex marito di Annalisa Minetti/ “Rimarremo una famiglia…”

La retinite pigmentosa e degenerazione maculare – malattia di Annalisa Minetti – è una patologia genetica ed ereditaria che con il passare del tempo compromette le capacità visive fino ad arrivare alla cecità. Anche nota come distrofia retinica ereditaria – come spiega Fanpage – è in realtà un insieme di patologie che riguardano l’apparato oculare e che progressivamente limitano il campo visivo.

Malattia Annalisa Minetti, come ha perso la vista?/ È ereditaria scoperta a 18 anni: “Ormai è nero totale…”

Retinite pigmentosa e degenerazione maculare: sintomi, caratteristiche e come si cura la malattia di Annalisa Minetti

Alla retinite pigmentosa di cui soffre Annalisa Minetti si aggiunge anche la degenerazione maculare che si riferisce precisamente alla salute della retina. Come anticipato, la patologia di cui soffre la cantante porta lentamente al restringimento del campo visivo arrivando alla condizione di “vista a cannocchiale”. I sintomi interessano principalmente le circostanze con scarsa illuminazione ma con il tempo le difficoltà si allargano anche alla semplice visione notturna.

La retinite pigmentosa – malattia di Annalisa Minetti – è dovuta ad una mutazione genetica di alcuni geni legati proprio al corretto funzionamento della retina, nello specifico i coni e bastoncelli presenti in quella porzione oculare. Ogni decorso può rispondere a circostanze diverse nel merito della progressione della patologia, portando alla cecità in tempi diversi a seconda del grado della condizione. Purtroppo, ad oggi non esiste una cura specifica per la malattia di Annalisa Minetti se non alcune terapie e pratiche mediche volte a rallentare la progressiva perdita delle funzionalità visive.

ANNALISA MINETTI E IL MARITO MICHELE PANZARINO/ Lui: "Se non l'avessi conosciuta non mi sarei sposato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA