Retribution è il remake di un successo spagnolo, in cui il vendicatore Liam Neeson questa volta è l'oggetto della vendetta. Nel cast anche Matthew Modine

Retribution, film su Italia 1 diretto da Nimròd Antal

Su Italia 1, martedì 7 ottobre 2025, in prima serata alle ore 21:20, andrà in onda Retribution, un film d’azione e thriller ad alto tasso di adrenalina distribuito dalla Lucky Red in Italia nel 2023. Il regista Nimròd Antal, che ha girato anche altre pellicole come Vacancy con Kate Beckinsale, Predators, Kontroll e alcuni episodi della serie di successo Strangers things, ha scelto un cast di assoluto valore per questo film ricco di colpi di scena.

Il protagonista è Liam Neeson, affiancato da Matthew Modine, da Noma Dumezweni, Embeth Davidtz, Jack Champion, Lilly Aspell e Arian Moayed. Retribution è stato girato non solo a Potsdam nello studio Babelsberg, ma anche per le vie della città di Berlino.

Le colonne sonore sono invece state affidate a Harry Gregson-Williams, che si è già distinto in campo cinematografico in film come House of Gucci, Le cronache di Narnia, Prometheus e Nemico pubblico.

La trama del film Retribution: un passato truffaldino torna a perseguitare un ricco banchiere

In Retribution, Matt Turner è un dirigente bancario e broker finanziario che, assieme a sua moglie e i suoi figli Emily e Zach, vive a Berlino. È un uomo severo e introverso in famiglia, alla quale però cerca di garantire un futuro economicamente brillante ed agiato, anche mettendo in atto rischiose operazioni finanziarie che potrebbero portarlo al fallimento.

Una mattina, mentre Turner si trova a bordo del suo lussuoso Suv per accompagnare a scuola i suoi figli, riceve una telefonata proveniente da uno smartphone ignoto presente insospettabilmente in macchina. Una voce lo informa che una bomba, piazzata sotto il sedile del passeggero, scoppierà se lui non porterà a termine una serie di missioni.

Inizierà per Turner, che inizialmente aveva sottovalutato la minaccia, un adrenalinico ed emozionante “gioco”di sopravvivenza, che farà venire fuori un uomo diverso disposto a tutto per salvare la sua famiglia.

Quando però anche altri suoi colleghi di lavoro subiranno la stessa sorte, Turner dovrà fuggire anche dalla polizia, che sospetterà proprio di Turner per questi atti criminosi. In realtà il colpevole è Derek, un collega con il quale aveva truffato malamente ignari investitori, divenuto a sua volta vittima e deciso a farla pagare a Turner.