Retrocessione Juventus, Corona: “La società sapeva di Fagioli” / “Reato di omissione” (oggi, 13 ottobre 2023)

RETROCESSIONE JUVENTUS, CORONA: “I BIANCONERI SAPEVANO DI FAGIOLI”

Retrocessione Juventus, quanto c’è di vero? In questi casi bisogna sempre andarci cauti sebbene secondo Fabrizio Corona non ci siano dubbi: il caso di Fagioli non solo era noto nella società bianconera, ma addirittura hanno provato a pulire tutto omettendo di denunciare. Intervenuto a Sportitalia, Corona parla così: “Ho una notizia bomba la polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me, altrimenti non sarebbe mai andata a colpo sicuro, non lo avrebbero fatto prima della partita della Nazionale Se Tonali e Zaniolo sono andati via da Coverciano è perché evidentemente è vero. Sto andando a prendere le prove dalla fonte zero: non sono coinvolti solo loro due”.

“La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando è uscita la notizia non l’ha portato in Tournée e ha cercato di pulirlo, omettendo di denunciare. Questo è un reato da retrocessione. Sto facendo un’inchiesta pulita al pari della Magistratura – prosegue Corona – . Non sono coinvolti arbitri e allenatori. Se dovessero ammazzarmi sarei contento: sarebbe la fine di una storia bruttissima”. Analizzando ciò che è stato detto e facendo un salto indietro nel tempo possiamo vedere come effettivamente la Juventus aveva comunicato che Fagioli non avrebbe preso parte alla tournée a causa di una tonsillite. Per ora si sa solamente che Fagioli ha ammesso di aver scommesso su partite di calcio, dinamica proibita dal regolamento ma che metterebbe nei guai solamente l’ex Cremonese mentre la società Juventus non verrebbe sanzionata in alcun modo.

