RETROSCENA/ I “preconcetti” sull’intelligence che hanno ingannato Israele su Hamas

L’attacco del 7 ottobre su Israele è stato una sorpresa totale. Pochissimi erano i segnali di un possibile attacco. L’intelligence israeliana aveva interpretato questi segnali come elementi di un normale esercizio militare di Hamas, e li aveva valutati come parti di uno scenario immaginario. Di conseguenza, non aveva lanciato alcun allarme alle unità delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) posizionate al confine con Gaza. Nel frattempo, quanto sappiamo del fallimento dell’intelligence in occasione del 7 ottobre probabilmente impallidirà di fronte a ciò che la commissione d’inchiesta rivelerà una volta istituita. È esattamente ciò che è accaduto con la Commissione d’inchiesta Agranat, che ha fatto importanti rivelazioni indagando sui fallimenti dell’intelligence dell’IDF nel periodo precedente alla guerra del Yom Kippur del 1973.

Agli occhi della generazione israeliana di quell’epoca la possibilità di un simile fallimento sembrava impensabile. Tuttavia, c’è una differenza significativa tra gli eventi del 1973 e quelli del 7 ottobre scorso. Nel 1973 l’intelligence fallì, ma l’IDF reagì prontamente e agì efficacemente. Questa volta, nei primi due giorni del conflitto, l’IDF era confuso e agiva senza direzione, in apparente assenza di piani d’azione pertinenti per un’invasione su vasta scala. L’IDF chiaramente non era pronto per uno scenario del genere.

Di recente è stata rivelata un’altra importante informazione sul fallimento dell’intelligence del 7 ottobre. È stato riportato che, due mesi prima dell’attacco a sorpresa di Hamas, era stata ricevuta un’informazione da un agente gestito dall’Agenzia di Sicurezza Israeliana (ISA) a Gaza, con un livello di affidabilità “molto alto”. L’agente aveva riferito che Hamas stava pianificando “una mossa importante nella settimana dopo il Yom Kippur”. Tuttavia, questo avvertimento non è stato considerato significativo; si presumeva che, se l’avviso si fosse concretizzato, sarebbe stato corroborato da ulteriori informazioni di intelligence. Pertanto, non fu comunicato ai livelli superiori di comando e all’Intelligence militare israeliana (IMI). L’ISA non ha negato la notizia, dichiarando invece in un comunicato: “Concentrarsi su una specifica notizia piuttosto che su un’altra non riflette il quadro di intelligence del momento”.

Dato l’elevato numero di vittime e la terribile distruzione risultante dall’attacco del 7 ottobre, molti israeliani, inclusi alcuni nell’apparato di sicurezza, ritengono che sia troppo lungo aspettare fino alla creazione e pubblicazione delle conclusioni di una commissione d’inchiesta. Probabilmente ci vorranno almeno due anni perché queste conclusioni diventino pubbliche. C’è una pressione pubblica per avviare l’inchiesta al più presto.

Recentemente il Revisore dello Stato di Israele, Sharon Wrobel, ha annunciato di aver iniziato ad indagare sul fallimento dell’intelligence. Tuttavia, secondo alcuni analisti israeliani, i suoi risultati non hanno forza esecutiva. Ad esempio, nel contesto di Hamas, la revisione del Revisore dello Stato dell’Operazione Tzuk Eitan (la guerra di Gaza del 2014) è stata pubblicata all’inizio del 2017. Ha rivelato gravi casi di cattiva condotta nella comunità dell’intelligence risalenti a diversi anni prima dell’operazione. Eppure, questa severa critica è passata sotto il radar del pubblico ed è stata praticamente ignorata, senza che fossero intraprese azioni contro il personale di sicurezza dell’IDF e dell’ISA mostrato come irresponsabile.

Ma probabilmente esistono fattori più rilevanti che hanno portato alla tragica compiacenza del 7 ottobre, tratti dal campo della psicologia. Si tratta di come un Paese (principalmente attraverso i suoi analisti dell’intelligence) percepisce i suoi nemici e come ciò influisce sulle valutazioni di tali nemici. Sappiamo che da parte israeliana c’era la convinzione che Hamas non avesse interesse ad attaccare Israele in questa fase. Sembra che lo Stato di Israele abbia sottovalutato Hamas e il suo leader, Yahya Sinwar, sulla base delle prove disponibili su Hamas e Sinwar.

Quando si percepisce un nemico come Hamas semplicemente come un “terrorista”, l’inferenza è che il nemico sia un attore di basso livello, agisca in modo sporadico e sia incapace di agire in modo organizzato. Ne consegue che la minaccia posta da questo nemico è di basso livello e può essere facilmente gestita. Se aggiungiamo all’equazione l’auto-percezione, abbiamo Israele che si percepisce come una potenza tecnologicamente avanzata con l’intelligence migliore disponibile e un esercito eccellente. Di conseguenza, a causa della sovrastima della propria potenza militare, gli analisti dell’intelligence israeliani credevano che non ci fosse alcuna possibilità che un’organizzazione “terroristica” potesse sorprendere le sue difese.

A questo punto è difficile immaginare che un nemico come Hamas – così come lo si percepisce, e non come realmente è – possa effettuare un attacco di qualsiasi rilevanza significativa. Tuttavia, se si percepisce l’ala militare di Hamas come un’organizzazione di comando sofisticata che si allena regolarmente per un attacco a Israele e possiede capacità elaborate di inganno strategico, l’inferenza conclusiva potrebbe essere completamente diversa. È forse per questo motivo che Israele ha ignorato gli avvertimenti davanti a sé, fino a quando è stato troppo tardi.

Il governo israeliano si aspettava che il suo scudo di sicurezza, ovvero la sua comunità di intelligence, fornisse un avviso tempestivo. Anche se non lo avesse fatto – questa la convinzione – la minaccia da parte di Hamas sarebbe stata resa insignificante dalla forza di Israele, che era una chiara sovrastima delle sue capacità militari. In pratica, sottovalutare il proprio nemico combinato con la sovrastima della propria forza, porterà quasi inevitabilmente a cadere vittima di una sorpresa strategica riuscita. Nel 1973, Israele ha frainteso la forza dell’esercito egiziano, che aveva ritenuto arretrato dal 1967. Questa percezione contrastava con la sua auto-immagine di forza invincibile, e aveva un esito prevedibile. In situazioni in cui i pregiudizi cognitivi prevalgono su valutazioni razionali, il vantaggio spesso passa all’attaccante, rendendo difficile prevedere e prevenire sorprese, come è stato il caso del 7 ottobre.

