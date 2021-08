RETTIFICA/ Le precisazioni di Bonelli e Rotondi sull’articolo di Cappa

In merito all’articolo dal titolo “Rotondi, Sala e Berlusconi fondano dal notaio la Balena Verde” preciso che quanto scritto sul mio conto non corrisponde assolutamente al vero e che non sono “della partita ” come quanto riportato erroneamente nell’articolo. Pertanto chiedo che sia data pubblicazione alla mia smentita

DIETRO LE QUINTE/ Sala, Rotondi e Berlusconi fondano (dal notaio) la “balena verde”

Angelo Bonelli

Co-portavoce nazionale Europa Verde-Verdi

Gentile direttore,

è ormai frequente che il Suo Cappa si occupi di Forza Italia,Dc e dintorni fornendo ricostruzioni singolari delle mie iniziative politiche. Alla fine dovrei essergli grato perché mi fa pubblicità. Peccato che non sia vero – come avete scritto ieri – che io sia andato a Milano da un notaio a redigere un accordo di divisione di seggi di una lista verde nientemeno che con Sala, Bonelli e col beneplacito di Berlusconi che indicherebbe sedici nomi (penso che sedici deputati Berlusconi non li indichi nemmeno in Forza Italia).

Di reale c’è solo che abbiamo costruito una associazione per favorire il dialogo tra popolari e Verdi europei. Non è un partito, non farà liste, non ha bisogno di notai.

Cordialmente

Gianfranco Rotondi

Risponde Cappa: Ringrazio l’on.Rotondi delle precisazioni, comunque preferibili alle minacce di querela con cui si è espresso in passato. Prendo atto della precisazione, che tuttavia non convince. Le notizie sono attinte direttamente da alcuni dei candidati selezionati da Rotondi stesso nelle liste di sostegno al sindaco Sala, e alcune delle cose che ho scritto le ho addirittura ascoltate e registrate in un incontro pubblico. Non insista, on.Rotondi, semmai controlli meglio la comunicazione dei suoi candidati.

