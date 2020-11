RETTIFICA/ Sull’articolo “SPILLO/ Se Casaleggio…” del 23 novembre

In merito all’articolo “SPILLO/ Se Casaleggio difende il Black Friday di Amazon contro i negozi italiani” pubblicato su queste pagine il 23 novembre ci è giunta richiesta di rettifica di cui riportiamo il testo.

Gentile Direttore,

in merito all’articolo pubblicato sul vostro quotidiano in data 23/11 dal titolo “SPILLO/ Se Casaleggio difende il Black Friday di Amazon contro i negozi italiani” a firma Nicola Berti si precisa che nessun parlamentare del Movimento 5 Stelle versa alcun contributo alla Casaleggio Associati. Inoltre, nell’intervista a cui viene fatto riferimento nel testo non si parla mai di Black Friday. Chiediamo, dunque, di voler provvedere alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo con risalto analogo al pezzo.

Grazie,

Ufficio Stampa Casaleggio Associati



