La puntata di Ora o mai più 2025 di sabato 2 febbraio ha visto protagoniste Donatella Rettore e Loredana Errore per una gaffe sulla n-word da parte dell’autrice del “Kobra“, che poi si è scusata peggiorando ulteriormente la situazione. Nella terza puntata del programma aveva poi punzecchiato la Errore con queste parole: “Brava, ma ancora a certe cose non ci arriva. Non lo so se sta facendo un percorso. Vai dal logopedista?” ha detto scatenando il panico sul web e l’imbarazzo della cantante.

Al momento, Loredana Errore ha annuito senza replicare, ma successivamente, nel video-intervista di Ora o mai più 2025 ha fatto presente di essersi offesa e di aver trovato fuori luogo le parole della cantante. “Inviterei a rimanere in un range di giudizio che non vada a intaccare la sfera sanitaria.” ha detto la Errore, aggiungendo poi che dire a qualcuno di andare da un medico, dallo psichiatra o dal logopedista non deve essere compito della signora Rettore.

Loredana Errore durante la puntata di Ora o mai più 2025 ha pensato bene di far presente alla Rettore di aver esagerato e di lasciare i giudizi medici a chi di competenza. Oltretutto, Loredana ha voluto fare i complimenti a Valerio Scanu che in questo percorso le è stato molto vicino e l’ha presa per mano mentre attraversavano il palco insieme. Ma Donatella Rettore non ha risolto la situazione. Nella puntata di ieri 1 febbraio, la cantante ha fatto i complimenti alla “Ragazza occhi cielo” dopo l’esibizione dandole un voto altissimo per poi cadere in una gaffe razzista: ha usato la n-word. Poi si è scusata, ma ha peggiorato la situazione.

“Ho tanti amici neri“, ha detto, scatenando il web con commenti di ogni genere. I social, infatti, si sono scagliati contro l’artista e i suoi molteplici scivoloni. Ecco cosa si legge sui social: “Liorni che riesce a glissare la Nword parlando di una voce black e la Errore che sottolinea perché ha il dente avvelenato nei confronti della Rettore“. E ancora, “Immagino #Liorni nelle pause dopo aver finito con la Rettore“. “Donatella Rettore che rivolta a Loredana Errore scivola convintamente su una parola razzista “mi sembravi quasi una ne**a”… poi si scusa col solito ‘ho tanti amici neri”… vabbè“. Insomma, in questo caso il web non perdona, e giustamente.