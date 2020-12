Return to Christmas Creek/ Su Canale 5 il film con Tori Anderson (oggi, 21 dicembre)

Return to Christmas Creek va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2018 grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti e Canada E che soprattutto è stata distribuita direttamente sui circuiti televisivi nel settore dell’home video. La regia del film è stata affidata a Don McBrearty il quale ha dato anche un importante contributo per quanto concerne la scrittura del soggetto nella stesura della sceneggiatura. Cast sono presenti diversi attori alcuni dei quali anche molto famosi in Italia come Tori Anderson, Stephen Huszar, Steven Weber, Kari Matchett, Byron Abalos, Janet Porter e Zach Smadu.

Return to Christmas Creek, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Return to Christmas Creek. Mentre le festività natalizie si avvicinano sempre più, la giovane e bella Amelia continua a concentrarsi esclusivamente sulla sua attività di informatica. Infatti da alcuni anni collabora in pianta stabile con un’importante società operante nel settore dell’informatica per la quale si occupa di sviluppare delle applicazioni per smartphone ed altri dispositivi mobile.

Vive nella città di Chicago ed è troppo presa dai tanti impegni di lavoro per occuparsi della sua vita privata e soprattutto dello spirito natalizio che ormai ha messo da parte da troppi anni. Ad un certo punto la donna sente l’esigenza di dover far ritorno nella sua cittadina per festeggiare il periodo natalizio insieme alla famiglia e alle persone care con cui ha condiviso gran parte della sua giovinezza.

Il suo ritorno nella cittadina di Christmas Creek rappresenterà per lei un tuffo nel passato e soprattutto si ritroverà davanti ai propri occhi il mai dimenticato Mike che è stato per lei il migliore amico di tutta l’infanzia. Inoltre ritroverà alcune persone care che le hanno permesso di crescere e diventare la donna che è oggi, come lo zio Harry con cui tuttavia non aveva avuto più rapporti in virtù di una furibonda lite avuta con suo padre.

In questo periodo natalizio la donna potrà ritrovare quello spirito ormai perso e si renderà conto come le cose che effettivamente contano nella vita siano ben altre, come la possibilità di condividere i momenti più belli con una persona cara. Durante le settimane trascorse A Christmas Creek non solo riallaccia i rapporti con il suo vecchio amico d’infanzia, ma soprattutto si renderà conto che Mike rappresenti molto di più. Per la bella Amelia sarà il momento ideale per trovare finalmente quella felicità sentimentale che mai ha assaporato durante la sua esistenza.

