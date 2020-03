REUNION GENESIS/ Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks annunciano tour

Nessuno si aspettava una reunion dei Genesis anche perché nel 2011 Phil Collins, colpito da seri problemi fisici, aveva annunciato il ritiro dalle scene. Poi due anni fa era tornato a fare concerti, anche se costretto a esibirsi su una sedia a rotelle e impossibilitato a suonare il suo strumento, la batteria. Così adesso la notizia che i Genesis a tre (i soli Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks, come è sin dalla fine degli anni 70 dopo l’uscita di Peter Gabriel e di Steve Hackett) faranno una serie di concerti, per adesso solo nel Regno Unito, ha lasciato tutti di stucco.

CONCERTI SOLO IN INGHILTERRA

Ci sarà, alla batteria, il figlio di Phil Collins, Nicholas, di cui il padre ha detto un gran bene (“Suona proprio come me”), segno che lui non è più in grado di farlo. Il The Last Domino? Tour è stato annunciato in diretta alla Bbc Radio 2, si tratta in tutto di otto date dal 23 novembre a Liverpool all’11 dicembre a Glasgow, tutte nelle più grandi arene del paese, segno che ci si aspetta un gran numero di spettatori. Era dal 2007 che i tre non suonavano più insieme, ultimo concerto a Roma. E’ stata infatti l’Italia, ancor prima della madrepatria Inghilterra, a dare successo al gruppo, esponente agli inizi del progressive rock e poi dagli anni 80 esecutori di pop dance commerciale. Ecco dunque altri anziani sopravvissuti, pure fisicamente acciaccati, che non mollano, ma vogliono continuare a esibirsi, come abbiamo detto recentemente di Elton John.

