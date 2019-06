REVENANT – REDIVIVO TV8/ Streaming video del film con Leonardo DiCaprio

Grazie al film “Revenant” Leonardo DiCaprio ha vinto il suo primo Oscar come Miglior attore protagonista, dopo tre nomination in questa categoria. “Grazie, grazie davvero a tutti. Grazie all’Academy, grazie a tutti voi qui presenti. Devo congratularmi con gli altri candidati per le loro incredibili interpretazioni. “The Revenant” è il risultato degli instancabili sforzi di un cast incredibile e della troupe con cui ho lavorato. Prima di tutto grazie a mio fratello in questa impresa, Mr. Tom Hardy. Tom, il tuo talento sullo schermo può essere superato solo dalla tua amicizia fuori dallo schermo. Al signor Alejandro Iñárritu, mentre la storia del cinema si svolge, ti sei fatto strada nella storia negli ultimi due anni: che incredibile talento sei. Grazie a te e Chivo per aver creato un’esperienza cinematografica trascendente per tutti noi…”, ha detto l’attore salendo sul palco a ritirare il premio.

Poi ha ringraziato tutti coloro che gli hanno permesso di arrivare fino a questo momento: “Mr. Michael Caton-Jones per avermi scelto nel mio primo film. Mr. Scorsese per avermi insegnato molto sulla forma d’arte cinematografica. Al signor Rick Yorn grazie per avermi aiutato a orientarmi in questo settore. E per i miei genitori, niente di tutto questo sarebbe possibile senza di voi”. Infine DiCaprio ha parlato del cambiamento climatico: “È la minaccia più urgente per la nostra specie, dobbiamo lavorare insieme e smettere di rimandare… Non diamo per scontato questo pianeta. Non prendo stasera per scontato. Grazie mille”. Ricordiamo che “Revenant”, clicca qui per vedere il trailer, andrà in onda dalle 21.30 su Tv8 e lo potremo seguire anche in diretta streaming, grazie al portale della rete televisiva, cliccando qui.

Nel cast Leonardo DiCaprio

Questa sera, mercoledì 5 giugno, alle 21.30 su Tv8 va in onda il film “Revenant – Redivivo”, diretto da Alejandro González Iñárritu. Il film si ispira alla vita del cacciatore di pelli Hugh Glass raccontata nel romanzo “Revenant – La storia vera di Hugh Glass e della sua vendetta” di Michael Punke. La storia di Glass era già stata raccontata nel film “Uomo bianco, va’ col tuo dio!” con Richard Harris, del 1971. In “Revenant” Leonardo DiCaprio interpreta il cacciatore di pelli, affiancato da Tom Hardy, Will Poulter e Domhnall Gleeson. Grazie a questo film Alejandro González Iñárritu ha vinto il secondo Oscar consecutivo come miglior regista dopo “Birdman”, mentre Leonardo DiCaprio ha ottenuto per la prima volta l’Oscar come “Miglior attore protagonista”.

Revenant – Redivivo, la trama del film

Alla fine del 1823, il trapper Hugh Glass guida i cacciatori del capitano Andrew Henry attraverso territori inesplorati. Mentre lui e il figlio Hawk sono a caccia, il campo viene attaccato dagli indiani Arikara. Guidati da Glass, i sopravvissuti viaggiano a piedi fino a Fort Kiowa dopo aver nascosto le pelli vicino alla riva per viaggiare più leggeri. Glass viene attaccato da un orso e lasciato in fin di vita. Il cacciatore John Fitzgerald propone di ucciderlo per non farlo soffrire e per poter continuare il viaggio. Il capitano Henry è d’accordo, ma non ha il coraggio di premere il grilletto e offre del denaro a chi resterà al fianco di Glass per vegliarlo e dargli una degna sepoltura. Fitzgerald decide di restare al suo capezzale insieme a Hawk e al giovane Jim Bridger. Dopo che il gruppo se ne è andato, Fitzgerald tenta di soffocare Glass, ma viene scoperto da Hawk. Fitzgerald uccide quindi il ragazzo, mentre Glass guarda impotente. Il cacciatore nasconde il cadavere del ragazzo e convince Bridger che Hawk se ne sia andato. Mentre i due raggiungono il resto del gruppo al forte, Glass riesce a uscire dalla fossa e giura vendetta sul corpo del figlio.

Il trailer del film

