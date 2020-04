REVENGE PORN, CHAT TELEGRAM CON 36MILA ISCRITTI/ “Avete foto minorenni?” (Iene)

Pubblicità

Revenge porn: una chat Telegram dal nome che lascia poco spazio all’immaginazione e con oltre 36mila iscritti in cui è facile imbattersi non solo in foto e video intimi di adulti ma anche di giovanissimi. Di questo si occuperà il servizio de Le Iene Show in onda martedì 21 aprile, con Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli che sono entrati in questo gruppo per vedere cosa accade all’interno di queste chat “sommerse” purtroppo sempre più comuni. “Qualcuno che ha foto anche di minorenni?”, chiede uno degli iscritti, a conferma del livello di perversione e allo stesso tempo del senso di impunità percepito da coloro che compongono questi gruppi. Una sorta di far west pornografico, dove circolano foto e filmati intimi spesso all’insaputa degli stessi protagonisti. Per rimuoverli, però, da qualche tempo è attivo Emme Team, un gruppo di avvocati e tecnici americani che lavorano ogni giorno contro qualsiasi forma di revenge porn.

REVENGE PORN, CHAT TELEGRAM CON OLTRE 36MILA ISCRITTI

Gli esperti di Emme Team hanno risolto con successo oltre 300 casi, facendo sparire per sempre da tantissimi siti internet oltre 8.000 video di revenge porn. Ma come si può ricorrere al loro aiuto? Come viene spiegato sul sito de Le Iene, “Accedendo al loro portale potrete fare richiesta per rimuovere il materiale pubblicato senza il vostro consenso. È sufficiente compilare il modulo indicando su “seleziona servizio”, l’opzione “telegram” e il team si occuperà gratuitamente di richiedere i blocchi dovunque il vostro video compaia e cercheranno di identificare i responsabili della diffusione. È importante che le richieste siano inviate dalle vittime o da un loro familiare se hanno un’età inferiore ai 16 anni. Non mandate richieste false o attraverso identità fittizie perché altrimenti la richiesta non andrà a buon fine e avrete sottratto tempo prezioso ai volontari di Emme Team”.





