Revenge porn su Telegram: chiuso “Stu*ro tua sorella”/ Tre ragazzi denunciati

Tre amministratori di tre canali Telegram sono stati denunciati dalla polizia postale con la gravissima accusa di revenge porn. A darne notizia stamane sono i principali organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa e dal sito del Corriere della Sera. La decisione è scattata dopo un blitz effettuato all’alba di oggi da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni, in diverse città dello stivale, da nord a sud, individuando appunto tre amministratori di tre canali della nota applicazione di messaggistica, contenenti immagini denigranti e commenti offensivi. Si tratta precisamente di “La bibbia 5.0”, “il vangelo del pelo”, e “Stup*o tua sorella 2.0”. Quest’ultimo era salito alla ribalta delle cronache pochi giorni fa per aver diffuso immagini di pedopornografia liberamente in rete, provocando l’indignazione generale. Tutti e tre i gruppi avevano al loro interno migliaia di utenti, e fra questi anche un 29enne originario della bergamasca, che avrebbe utilizzato proprio i suddetti canali per revenge porn nei confronti della sua ex fidanzata.

REVENGE PORN SU TELEGRAM: FRA LE VITTIME ANCHE PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO

L’operazione della polizia postale è stata denominata “Drop the Revenge!”, che tradotto in italiano significa più o meno “Fermare il revenge (porn)”, e sono in corso numerose perquisizioni e sequestri in tutta la nostra penisola. Fra le persone denunciate, come riferisce il quotidiano online La Nuova Sardegna, vi sarebbe anche un ragazzo di 35 anni originario di Nuoro, che avrebbe diffamato varie persone, anche appartenenti al mondo dello spettacolo, attraverso delle immagini pornografiche diffuse via Telegram. Il ragazzo sarebbe stato di fatto colto in flagranza di reato, mentre accedeva ai canali di cui sopra dalla propria abitazione. Sotto inchiesta anche un ragazzo minorenne, un giovane di appena 17 anni, che risultava essere l’amministratore di uno dei tre gruppi. Questi avrebbe messo in vendita alcune immagini pornografiche, riuscendo ad ottenere ben 5mila euro. Secondo quanto scritto da La Stampa, fra le vittime del Revenge Porn vi sarebbe anche la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta.



