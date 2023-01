Revisione catasto/ Maurizio Leo opta per aspettare: ecco perché non c’è fretta…

La revisione del catasto può attendere, mentre un pressing più interessante sul cambio della riforma fiscale, è dedito alle imprese, che potrebbero pagare meno tasse per le assunzioni. Se così fosse, si tratterebbe di un incentivo al fine di aumentare le possibilità per i giovani lavoratori, riducendo il tasso di disoccupazione.

Beppe Grillo vuole patrimoniale e settimana corta/ Garante M5s ‘detta’ linea a Conte

Maurizio Leo, Viceministro dell’economia e delle finanze, ha spiegato quali altri vantaggi potrebbero ottenere le imprese dal cambio della riforma fiscale. Il più interessante è senza ombra di dubbio la riduzione di imponibile delle aziende, purché reinvestano i loro utili in assunzioni oppure beni strumentali nuovi.

Buste paga, più costi per datori di lavoro/ Non per stipendi alti a dipendenti: Inps…

Revisione catasto: l’Italia tra i valori più alti d’Europa

L’attesa per la revisione del catasto e le agevolazioni delle imprese, sono argomenti caldi e anticipazioni notevoli esposte dal Viceministro dell’economia e delle finanze (Maurizio Leo), in occasione del sesto anno di inaugurazione del Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili organizzato dalla dalla Cnpr e Italia Oggi.

Maurizio Leo ha spostato il focus sulla revisione del catasto in ben altro, tanto da dire:

“Contiamo invece di portare la delega sulla riforma fiscale in consiglio dei ministri, entro la fine di febbraio prossimo. La riforma che stiamo realizzando si baserà essenzialmente sui seguenti quattro pilastri: principi generali, tributi, procedure e sanzioni”.

Estinzione anticipata mutuo/ Addio alle penali e nuovo rimborso: cosa cambia dal 2007

Il motivo per la quale non c’è fretta di pensare alla revisione del catasto è semplice: l’Italia è uno di quei Paesi con i valori immobiliari più recenti rispetto a tutta l’Europa. I quattro ambiti sopra citati riceveranno delle integrazioni importanti, affinché il sistema tributario italiano risulti ben razionalizzato.

Ma le novità non finiscono qui, perché la riforma del Fisco dovrà essere più flessibile e con costi ben ammortizzati. Infatti, anche le detrazioni e deducibilità delle persone fisiche dovranno essere riviste, in modo tale da aiutare i privati in una situazione economicamente disastrosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA