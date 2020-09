Revocato sciopero commercialisti 14 settembre/ Il MEF: “Confronto riavviato”

Revocato lo sciopero dei commercialisti, inizialmente indetto per il prossimo 14 settembre. Ha dato esito positivo l’incontro tenutosi nella mattinata di giovedì 10 settembre presso la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze fra il coordinamento dei sindacati dei commercialisti, il presidente del Cndcec (Massimo Miani) e il viceministro Antonio Misiani. Una nota stampa diramata dal Ministero recita: “L’incontro ha riavviato il confronto tra il MEF e i commercialisti sulle tematiche fiscali e di tutela e sviluppo della professione oggetto delle iniziative di protesta promosse dal Coordinamento”. In particolare, si è registrata la possibilità di “intraprendere una interlocuzione sistematica sulla riforma fiscale in corso di predisposizione nel quadro della prossima manovra di bilancio e sulle tematiche applicative della normativa fiscale con l’Agenzia delle Entrate e gli uffici del MEF“. Già fissato il primo rendez-vous con il ministro Gualtieri: andrà in scena il prossimo 7 ottobre.

REVOCATO SCIOPERO COMMERCIALISTI, GUALTIERI: “LORO RUOLO FONDAMENTALE”

Dopo aver appreso la notizia del buon esito dell’incontro di ieri e della revoca dello sciopero dei commercialisti, originariamente in programma lunedì 14 settembre 2020, il ministro Roberto Gualtieri ha asserito: “I commercialisti hanno svolto un ruolo cruciale durante la pandemia, garantendo l’operatività degli strumenti di sostegno introdotti dal Governo per l’emergenza Covid-19. Con i commercialisti vogliamo sviluppare un dialogo rafforzato, anche sul futuro della professione, coinvolgendo tutti i ministeri interessati. I temi di cui discutere sono tanti, dalla riforma fiscale alla semplificazione della normativa e degli adempimenti. Mi auguro che l’incontro di oggi ci permetta di superare le criticità di questa difficile fase e segnare l’avvio di un percorso di confronto costruttivo e costante”. Come riporta “Teleborsa”, il viceministro e i sottosegretari hanno anche sottolineato “la volontà di discutere insieme ai professionisti una riforma organica del welfare che superi i limiti della rete di protezione sociale per quanto riguarda il lavoro autonomo e professionale”.



