Rex un cucciolo a palazzo/ Trama e curiosità del film su Italia 1 oggi 11 marzo

Curiosità e cast del film Rex un cucciolo a palazzo

Rex un cucciolo a palazzo è un film d’animazione, avventura e commedia in onda oggi Sabato 11 marzo in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20. Il divertimento è assicurato per tutta la famiglia con il film d’animazione del 2019 di produzione belga. Il film, diretto da Ben Stassen e Vincent Kesteloot è scritto da John R. Smith e Rob Sprackling ed è basato sulla vera vita dei cuccioli di corgi della Regina Elisabetta II. A occuparsi della produzione del film dal budget di 20 milioni di dollari sono state le case Belga Productions e nWave Pictures, mentre la distribuzione in Italia è stata affidata alla Eagle Pictures. Le musiche del film sono curate dal compositore tedesco Ramin Djawadi.

Tra i doppiatori italiani che hanno lavorato al film Rex un cucciolo a palazzo, troviamo tra gli altri Riccardo Rossi, Oreste Baldini, Barbara De Bortoli, Luigi Ferraro, Fabrizio Pucci, Lorenza Biella, Roberto Draghetti e Pierluigi Astore. In Italia al Box Office il film Rex un cucciolo a palazzo ha incassato 880 mila euro. Se a tratti può ricordare i grandi classici come Lilly e il vagabondo, Rex sembra avere invece tutte le connotazioni di un leader che deve essere capace di dimostrare sempre quanto vale.

Rex un cucciolo a palazzo, la trama del film

Il protagonista del lungometraggio d’animazione belga Rex un cucciolo a palazzo è proprio il piccolo Rex, un cucciolo di corgi che il Principe Filippo regala alla Regina Elisabetta II. Nonostante il cucciolo sia dotato di un carattere vivace e maldestro diventa fin da subito il preferito della regina. Sua Maestà si affeziona a Rex a tal punto da inserirlo in tutti i gadget della famiglia reale. Durante una cena diplomatica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, il cucciolo ne combina di tutti i colori, tanto da venire ingannato dall’amico Charlie, un altro cane della Regina, molto geloso e si ritrova costretto a fuggire dal palazzo di Buckingam Palace.

Fuori dalle mura del Palazzo, Rex rimane coinvolto in numerose avventure: finisce involontariamente in un terribile e violento club dove hanno luogo delle lotte clandestine per cani nella periferia di Londra. Rex viene catturato e rinchiuso in un canile, all’interno del quale riesce a dimostrare il proprio coraggio e il proprio valore in modo da ottenere l’attenzione, la simpatia e l’amicizia dei suoi simili e l’amore per Wanda. Il coraggioso protagonista di Rex un cucciolo a palazzo intraprenderà un lungo e faticoso viaggio per ritrovare la strada di casa.











