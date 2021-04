Rex un cucciolo a palazzo/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Rex un cucciolo a palazzo va in onda oggi, sabato 17 aprile, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film d’animazione belga girato nel 2019 da Ben Stassen e Vincent Kesteloot. La sceneggiatura è curata da John R. Smith e Rob Sprackling e si ispira alla vita dei corgi della regina Elisabetta II.

Le musiche sono composte da Ramin Djawadi, compositore di soundtrack cinematografiche e televisive tedesco. Esordisce nel 2004 con la sua prima colonna sonora per il film Blade: Trinity. Tra i lavori più noti si ricordano le sountrack di Prison Break, Iron Man, FlashForward, Il Trono di Spade, con cui ha vinto gli Emmy Awards, Person of Interest, Pacific Rim e Westworld – Dove tutto è concesso.

Rex un cucciolo a palazzo, la trama del film

Rex un cucciolo a palazzo ha per protagonista Rex, uno dei welsh corgi pembroke della famiglia reale britannica. Rex è il prediletto della regina Elisabetta II, anche perché le è stato donato dal principe consorte Filippo. La preferenza della sovrana per Rex scatena la gelosia degli altri tre cagnolini tanto che, Charlie, il più perfido di tutti, lo tradisce e lo sbatte fuori da Buckingham Palace. Rex si trova per strada ed è costretto a scontrarsi con le terribili dinamiche del canile. Tuttavia il corgi ha molte risorse: non è solo un mansueto cagnolino da accudire, ma è anche un cane capace di grandi gesti, in nome della giustizia e dell’amore per Wanda. Rex riuscirà a tornare dalla sua amata regina?

