Rey Mysterio senza maschera/ Il campione di wrestling mostra il suo volto in una foto

È Óscar Gutiérrez il vero nome di Rey Mysterio, uno dei personaggi di punta del mondo del wrestling. Amatissimi dagli amanti di questa disciplina, Mysterio è famoso soprattutto per la maschera che indossa sempre sul ring e che mai ha tolto. Questo fino a ieri, quando il wrestler ha deciso di mostrare per la prima volta il suo viso. Il 45enne statunitense di origini messicane ha infatti lasciato tutti senza parole quando su Instagram ha postato uno scatto che lo ritrae col volto scoperto in acqua in compagnia della moglie Angelica. Un’immagine sicuramente rara del campione di WWE, visto che è quasi impossibile ricordare altre occasioni in cui si è intravisto il suo volto, almeno sul ring. Una delle ultime volte, come ricorda Fanpage, è quando Andrade ha tentato di strappargli la maschera durante l’incontro andato in scena all’inizio del 2020.

Rey Mysterio lascia il wrestling? Le ultime novità

E se l’aver visto Rey Mysterio senza maschera è sicuramente una notizia imperdibile per i fan del wrestling, altrettanto interessante è quella di un suo presunto ritiro. “Il ‘luchador’ di San Diego non è infatti ancora riuscito a rinnovare l’intesa con la WWE, e starebbe infatti combattendo senza contratto. – si legge su Fanpage – Una situazione che ha messo in agitazione i fan e che ha spinto la stampa specializzata americana ad ipotizzare la sua uscita di scena dopo l’imminente ‘PPV Extreme Rules’ con il suo grande rivale Seth Rollins.” Vedremo nelle prossime settimane se il ritiro diventerà dunque una decisione effettiva.





