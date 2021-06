Rezza su mix vaccini: “Cts si pronuncerà presto”/ “Ma sarà inevitabile in futuro…”

Sulla vaccinazione eterologa c’è ancora una discussione tra le autorità sanitarie italiane. Lo conferma Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del Ministero della Salute, intervenuto nella conferenza stampa sul monitoraggio. «Presto anche il Cts – anche se non sono autorizzato a parlarne perché non ne sono il portavoce – si pronuncerà presto». D’altra parte, sono due i motivi per i quali si è deciso di passare al cosiddetto regime misto, cioè al mix tra vaccini. «Il primo è che gli studi – seppur non siano molti – hanno dimostrato una pari efficacia se non superiore. Inoltre, per una estrema cautela, per azzerare il rischio trombo-embolico». Si pone ovviamente il problema di quella fetta della popolazione che vuole completare il ciclo vaccinale con il primo che è stato somministrato. «Io credo che debba comunque rimanere la raccomandazione, ma bisognerà valutare se non sia comunque meglio vaccinare con lo stesso prodotto piuttosto che lasciare il ciclo incompleto». Rezza ha ricordato che «l’Ema non ha dato regole strette, ma ha fatto un buon documento sul rapporto benefici-rischi».

Indice Rt 0.69 Monitoraggio Iss 18 giugno/ Video "Casi tra vaccinati sono pochissimi"

MIX VACCINI, REZZA “IN FUTURO SARÀ RICORRENTE”

Il riferimento è alla conclusione che «quando l’incidenza si abbassa, le fasce d’età meno colpite non hanno più quei vantaggi che potrebbero avere quando è elevata». Peraltro, Giovanni Rezza ha fatto notare che la sua linea era differente: «Io sono stato sempre molto favorevole all’uso dei vaccini a mRNA nei giovani perché hanno maggiore capacità di bloccare la trasmissione, determinando l’immunità sterlizzante. Quindi, andrebbero dati a chi tende a trasmettere il virus per avere un ulteriore beneficio». Sul profilo di sicurezza della vaccinazione eterologa non ha dubbi: «Ci sono ormai diversi studi sul mix di vaccini, tutti mostrano una risposta immune più forte». Ma ha anche fatto notare che sarà una realtà ricorrente: «I regimi misti li faremo comunque tutti, perché si renderanno disponibili altri vaccini basati su piattaforme tecnologiche diverse. Quelli a mRNA resteranno un pilastro, ma ne arriveranno altri basati su proteine. Quindi, vaccinare con piattaforme diverse rientra nella norma».

LEGGI ANCHE:

CRISANTI "VARIANTE DELTA PREOCCUPA"/ Rezza "Focolai in Italia, sintomi sono diversi"BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 18 GIUGNO/ Dati Ministero Salute: 1.147 casi e 35 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA