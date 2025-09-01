Il piano del Gruppo FS per trasformare le ferrovie italiane: ERTMS e investimenti record tra digitalizzazione, sostenibilità e sicurezza

Il futuro della mobilità in Italia passa proprio per i binari e il Gruppo FS, impegnato inuna trasformazione infrastrutturale senza precedenti. Rete Ferroviaria Italiana ha recentemente aggiudicato una maxi gara da 733 milioni di euro.

RFI, 733 milioni di euro per la rete ferroviaria del futuro prossimo

RFI ha appena aggiudicato una gara per oltre 733 milioni di euro tramite Accordo Quadro di durata triennale per l’esecuzione di un programma di interventi di manutenzione e rinnovo dei sistemi di comando e controllo nell’ambito del segnalamento ferroviario. L’affidamento dell’appalto rientra nel più ampio piano di investimenti di RFI per il potenziamento della rete attraverso azioni finalizzate a garantire una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e maggiore regolarità della circolazione.

La gara è suddivisa in 38 lotti e consentirà di massimizzare la copertura degli interventi su tutto il territorio nazionale.

Le attività consisteranno nella realizzazione di interventi per il ripristino di sistemi e impianti a seguito di malfunzionamenti perlopiù dovuti a danneggiamenti, eventi atmosferici o atti di vandalismo. Nell’Accordo rientrano le attività propedeutiche ai piazzali ferroviari, funzionali al piano accelerato ERTMS, nonché all’upgrade tecnologico degli impianti di segnalamento della rete per il distanziamento dei treni, come anche il rinnovo di apparati di comando, cabine e passaggi a livello.

ERTMS, il passaggio digitale del trasporto ferroviario italiano

L’ERTMS (European Rail Transport Management System) è il più evoluto sistema nel panorama internazionale in ambito di segnalamento ferroviario, unico al mondo, ed è stato scelto dall’Unione Europea come standard per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni.

L’ERTMS rappresenta la più evoluta tecnologia in ambito segnalamento ferroviario: è anche grazie a questo sistema, adottato sulle linee alta velocità, che è possibile raggiungere i 300 km/h. Il sistema è in grado di aumentare le performance della rete e garantire una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.

Attualmente in Italia sono 1.200 i chilometri di rete attrezzata con tale tecnologia in grado di garantire una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. A questi si sommano i 1.400 chilometri di rete sui quali è stato recentemente installato il sistema ERTMS, parte dell’investimento finanziato con 2,5 miliardi di euro provenienti da fondi PNRR che interesserà complessivamente circa 2.800 chilometri di rete da ultimare entro giugno 2026. L’obiettivo strategico è prevedere l’applicazione dell’innovativo sistema ERTMS su tutti i 16.800 km di rete.

ERTMS a bordo di 442 treni, per un investimento di 70 milioni di euro

Prosegue a ritmo serrato l’installazione del sistema ERTMS anche a bordo dei treni del Gruppo FS Italiane. L’investimento di 70 milioni di euro, in parte provenienti dal programma europeo “Connecting Europe Facility (CEF) – Transport 2014-2020 e 2021-2027”, permetterà di ammodernare 442 locomotori.

In particolare, a essere interessati dall’upgrade tecnologico sono 382 convogli di Trenitalia – di cui 272 treni regionali, 74 Intercity ed Eurocity, 36 treni Alta Velocità – e 60 locomotori di FS Logistix. Il completamento dell’installazione sull’intera flotta di Trenitalia, per un totale di circa 2.000 sistemi di bordo e 700 milioni di euro di investimenti, è previsto entro il 2030, mentre per i mezzi di FS Logistix l’estensione dell’installazione a bordo dell’intera flotta è programmata entro il 2033. A questi ultimi si aggiungono le nuove locomotive di Mercitalia Rail e TX Logistik, in fase di consegna e già predisposte con ERTMS, e una parte delle locomotive da manovra di Mercitalia Shunting & Terminal.

«L’installazione del sistema ERTMS a bordo dei treni rappresenta un passaggio cruciale e perfettamente integrato con le iniziative che il Gruppo FS sta implementando sulla rete ferroviaria. Questa operazione è indispensabile per garantire il dialogo tra le tecnologie di bordo e quelle infrastrutturali, permettendo a ogni convoglio di usufruire di un significativo miglioramento nella qualità del servizio, sia in termini di sicurezza sia di innovazione. L’intervento è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico del Gruppo FS 2025-2029, che prevede il raggiungimento del 100% della rete Core Extended con il sistema ERTMS entro il 2040», ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS.

Il Gruppo FS sta lavorando per rendere la propria flotta totalmente interoperabile e conforme agli standard europei, permettendo ai treni di viaggiare sulle linee alta velocità del Continente e garantire collegamenti più efficienti senza soluzione di continuità con le principali destinazioni europee.