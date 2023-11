RFK Italia di Stefano Lucchini premia l’impegno sociale/ Gucci, FS e Fondazione Pellegrini fra i vincitori

Nella giornata di mercoledì scorso, 8 novembre 2023, l’Associazione RFK Italia, Robert F. Kennedy Human Rights Italia, presieduta da Stefano Lucchini, ha tenuto l’annuale gala “Be the Hope”, durante il quale sono state premiate le personalità e le istituzioni che sono risultate essere particolarmente meritevoli nell’ambito della propria attività svolta nel sociale. Il “Premio Robert F. Kennedy Human Rights Italia 2023” è stato conferito alla “Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS” per il suo impegno quotidiano nel dare supporto a chi si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica e sociale, così come a “FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli” per un progetto sperimentale di rigenerazione delle funzioni e della destinazione dell’ex Istituto Montecalvario.

Fra i premiati anche il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per le iniziative inclusive e sociali rivolte a favorire la formazione professionale di persone in condizioni di marginalità e a contribuire al reinserimento dei detenuti nel tessuto civile e sociale. Infine, a ricevere il premio di prestigio della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, anche Gucci, per l’impegno in favore della parità di genere, ma anche l’attenzione alle diversità, la promozione dei diritti umani in azienda e nella filiera.

IL DISCORSO STORICO DI KENNEDY

I premiati di fatto incarnano l’impulso di speranza di cui parlava lo storico senatore Kennedy in occasione del suo famoso discorso che passò alla storia, Ripple of Hope, pronunciato nel 1966 presso l’Università di Città del Capo: “Ogni volta che un uomo combatte per un ideale – spiegava 57 anni fa – o agisce per migliorare la vita degli altri emette una minuscola onda di speranza e queste onde, intersecandosi con un milione di centri differenti di energia e di audacia, producono una corrente in grado di spazzare via i più poderosi muri di oppressione e resistenza”.

Alla serata hanno partecipato presenze di spicco, a cominciare da Kerry Kennedy, la settima figlia del senatore Robert Francis Kennedy e Presidentessa Onoraria di RFK Italia, ma anche Vittorio Brumotti, Mara Carfagna, Luigi Di Maio, Letizia Moratti, Paolo Scaroni e Filippo Tortu.











